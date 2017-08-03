Американский бизнес отказался верить в эффективность антироссийских санкций

Попытка вытеснить Россию с энергетического рынка Европы обречена на провал, новые санкции не отразились на американском бизнесе в стране. Об этом в четверг, 3 августа, заявил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко, сообщает РИА Новости.

«Это не новая мысль, она была и в 1970-е. Как в семидесятых не получилось, я думаю, что и сейчас не получится», — сказал он.

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Придание ограничительным мерам США силы закона не повлияло на американский бизнес в России, отметил Родзянко. «Все те санкции, которые были узаконены, уже существовали, и на сегодняшний день значительно ничего не изменилось», — подчеркнул глава AmCham.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях, который американский сенат принял 27 июля. Согласно новому пакету антироссийских санкций, американским компаниям и частным лицам запрещено кредитовать российские банки дольше, чем на 14 дней (ранее этот срок составлял 90 дней). Кроме того, ограничивается срок финансирования российских компаний нефтегазового сектора.

В начале июля агентство Bloomberg писало о том, что к 2025 году Россия займет половину немецкого рынка газа. По данным консалтинговой компании Wood Mackenzie, сейчас топливо из России составляет около 40 процентов всего объема поставок газа в Германию.