Ассоциация европейского бизнеса выступила против антироссийских санкций США

Ассоциация европейского бизнеса выступила против экономических санкций США в отношении России. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном в четверг, 3 августа.

«В ассоциации убеждены, что именно бизнес является одним из важных связующих звеньев между государствами и людьми и принципы свободной торговли не должны быть подвержены подобным ограничениям», — говорится в пресс-релизе.

В тексте отмечается необходимость отделять сферу предпринимательства от политики, а также подчеркивается, что должно быть найдено взаимоприемлемое решение «в духе мира и согласия».

Ранее 3 августа глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко заявил, что новые санкции США не отразились на американском бизнесе в РФ, а попытка вытеснить Москву с энергетического рынка Европы обречена на провал. «Как в 70-х не получилось, я думаю, что и сейчас не получится», — уверен он.

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2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях, принятый сенатом 27 июля. Согласно новому пакету ограничений, американским компаниям и частным лицам запрещено кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней (ранее — 90 дней). Кроме того, ограничивается срок финансирования российских компаний нефтегазового сектора. Также в законе указывается, что США будут стремиться помешать строительству «Северного потока-2».

Москва, не дожидаясь подписания документа, решила ответить Вашингтону сокращением американской дипмиссии — страну должны покинуть более 700 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США запрещено пользоваться дачей в Серебряном Бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.