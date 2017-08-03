Кремль счел ожидаемой реакцию попавших под санкции США стран

Кремль считает санкционную политику США незаконной и неперспективной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 3 августа.
«Поэтому, конечно, все [страны], которые столкнулись с таким беззаконием, намерены и будут отстаивать свои интересы», — сказал он, отвечая на вопрос, касающийся возможности ответных мер на американские санкции со стороны Ирана.
Накануне власти Ирана пообещали зеркально ответить на новые санкции Вашингтона. «По нашему мнению, ядерная сделка была нарушена, и мы продемонстрируем соответствующую и пропорциональную реакцию на эту ситуацию», — цитирует замминистра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи РИА Новости.