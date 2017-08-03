Кремль счел ожидаемой реакцию попавших под санкции США стран

Кремль считает санкционную политику США незаконной и неперспективной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 3 августа.

«Поэтому, конечно, все [страны], которые столкнулись с таким беззаконием, намерены и будут отстаивать свои интересы», — сказал он, отвечая на вопрос, касающийся возможности ответных мер на американские санкции со стороны Ирана.

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Накануне власти Ирана пообещали зеркально ответить на новые санкции Вашингтона. «По нашему мнению, ядерная сделка была нарушена, и мы продемонстрируем соответствующую и пропорциональную реакцию на эту ситуацию», — цитирует замминистра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи РИА Новости.