В Совфеде призвали выдохнуть после подписания Трампом закона о санкциях

Президент США Дональд Трамп был вынужден подписать законопроект об ужесточении санкций в отношении России. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» в среду, 2 августа.

«Команда Трампа — заложник этого закона, потому что он был принят Конгрессом подавляющим большинством голосов. Нынешняя администрация пытается подстроиться под закон, что якобы это общее решение», — сказал сенатор.

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Он отметил, что Россия способна преодолеть все проблемы, которые могут возникнуть из-за новых ограничений. «Нам надо спокойно выдохнуть, ничего не произошло. Будут проблемы какие-то — мы их умеем преодолевать. Наш народ тем и силен, что лучше работает, когда есть проблемы, чем когда их нет», — пояснил член Совфеда.

По его словам, большинство американских сенаторов не могут «отказаться от мысли, что Америка превыше всего». «На этот раз санкции были ничем не спровоцированы. На ровном месте нас "наказывают", хотя абсолютно не за что», — подчеркнул Джабаров.

Ранее в среду стало известно, что Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях, который американский сенат принял 27 июля.

Новый пакет антироссийских санкций, в частности, запрещает американским компаниям и частным лицам кредитовать российские банки дольше, чем на 14 дней (ранее этот срок составлял 90 дней). Кроме того, документом ограничивается срок финансирования российских компаний нефтегазового сектора.