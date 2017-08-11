Дефицит бюджета России достиг 424 миллиардов рублей

Доходы федерального бюджета России за семь месяцев с начала 2017 года составили 8,4 триллиона рублей, расходы — 8,8 триллиона. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщил Минфин.

Дефицит бюджета равняется 423,7 миллиарда рублей, или 0,8 процента от ВВП страны, отмечается в материалах ведомства.

Из общей суммы доходов 3,3 триллиона рублей получены от продажи нефти и газа (57,3 процента от запланированных на год), более пяти триллионов рублей составляют ненефтегазовые доходы (56,8 процента от плана).

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Как отмечается, большая часть средств получена за счет сборов Федеральной налоговой службы (5,2 триллиона рублей) и таможни (2,5 триллиона). На другие федеральные органы пришлось 700 миллиардов рублей.

2 июля президент России Владимир Путин подписал поправки в закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Согласно документу, прогнозируемый общий объем доходов бюджета в этом году составит 14,68 триллиона рублей — эта сумма на 1,19 триллиона превышает утвержденную ранее. При этом общий объем расходов окажется больше на 361,8 миллиарда рублей и составит 16,60 триллиона.