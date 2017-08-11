Финансы
 

Дефицит бюджета России достиг 424 миллиардов рублей

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Доходы федерального бюджета России за семь месяцев с начала 2017 года составили 8,4 триллиона рублей, расходы — 8,8 триллиона. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщил Минфин.

Дефицит бюджета равняется 423,7 миллиарда рублей, или 0,8 процента от ВВП страны, отмечается в материалах ведомства.

Из общей суммы доходов 3,3 триллиона рублей получены от продажи нефти и газа (57,3 процента от запланированных на год), более пяти триллионов рублей составляют ненефтегазовые доходы (56,8 процента от плана).

Как отмечается, большая часть средств получена за счет сборов Федеральной налоговой службы (5,2 триллиона рублей) и таможни (2,5 триллиона). На другие федеральные органы пришлось 700 миллиардов рублей.

2 июля президент России Владимир Путин подписал поправки в закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Согласно документу, прогнозируемый общий объем доходов бюджета в этом году составит 14,68 триллиона рублей — эта сумма на 1,19 триллиона превышает утвержденную ранее. При этом общий объем расходов окажется больше на 361,8 миллиарда рублей и составит 16,60 триллиона.

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