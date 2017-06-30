Кудрин счел слишком жестким сокращение бюджетных расходов России

Минфин слишком сильно сократил государственные расходы при проектировке бюджета на 2018-2020 годы. Об этом в пятницу, 30 июня, заявил бывший министр финансов России, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, передает Rambler News Service.

Материалы по теме Из-за чего весь побор Захотят ли россияне отдавать еще часть зарплаты государству

При этом он назвал параметры бюджета вполне здравыми, но посчитал, что ведомство Антона Силуанова слишком жестко подошло к консолидации госрасходов.

«Ниже 34 процентов [ВВП] расходов опускаться сейчас не стоило бы в связи с тем, что у нас большие задачи по финансированию структурных изменений в экономике, по укреплению инфраструктуры страны, в бюджетных сферах — образовании, здравоохранении», — приводит агентство слова Кудрина.

Он отметил, что в проектировках Минфина речь идет об урезании трат ниже указанного уровня, до 33 процентов ВВП в 2020 году.

29 июня премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что дефицит федерального бюджета в 2018 году составит 1,6 процента ВВП или 1,5 триллиона рублей, а к 2020 году снизится до 0,8 процента ВВП.