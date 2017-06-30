Кудрин счел слишком жестким сокращение бюджетных расходов России

Минфин слишком сильно сократил государственные расходы при проектировке бюджета на 2018-2020 годы. Об этом в пятницу, 30 июня, заявил бывший министр финансов России, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, передает Rambler News Service.
При этом он назвал параметры бюджета вполне здравыми, но посчитал, что ведомство Антона Силуанова слишком жестко подошло к консолидации госрасходов.
«Ниже 34 процентов [ВВП] расходов опускаться сейчас не стоило бы в связи с тем, что у нас большие задачи по финансированию структурных изменений в экономике, по укреплению инфраструктуры страны, в бюджетных сферах — образовании, здравоохранении», — приводит агентство слова Кудрина.
Он отметил, что в проектировках Минфина речь идет об урезании трат ниже указанного уровня, до 33 процентов ВВП в 2020 году.
29 июня премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что дефицит федерального бюджета в 2018 году составит 1,6 процента ВВП или 1,5 триллиона рублей, а к 2020 году снизится до 0,8 процента ВВП.