Силуанов сообщил об объединении Резервного фонда и ФНБ

Резервный фонд и Фонд национального благосостояния (ФНБ) будут объединены. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщил министр финансов России Антон Силуанов, передает РИА Новости.

«Вообще у нас есть решение, чтобы объединить все резервные фонды в один: у нас есть ФНБ, есть Резервный фонд», — сказал чиновник.

Материалы по теме Все проедали Как Россия будет жить без Резервного фонда

Согласно данным, размещенным на сайте Минфина, Резервный фонд является частью средств федерального бюджета. Фонд нужен для того, чтобы государство могло обеспечивать свои обязательства в случае падения нефтегазовых доходов. По информации на 5 июня, его размер составлял 932,7 миллиарда рублей (1,1 процента ВВП).

ФНБ — пенсионная подушка безопасности. Фонд призван стать частью устойчивого механизма пенсионного обеспечения россиян на длительную перспективу. За счет его средств должны софинансироваться добровольные пенсионные накопления, он также призван обеспечить сбалансированность бюджета Пенсионного фонда России. В нем 4,2 триллиона рублей (4,8 процента ВВП).

В 2004 году при министре финансов Алексее Кудрине в России был создан Стабилизационный фонд. В нем первоначально было 171,3 миллиарда рублей. В 2008 году его разделили на Резервный фонд и ФНБ (на тот момент в стабфонде было аккумулировано 3,8 триллиона рублей).