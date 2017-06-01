Глава Минфина призвал перестать жить в долг

Для России необходимо выстроить сбалансированный бюджет и перестать жить в долг. Об этом в четверг, 1 июня, заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.

«Нам надо выстроить долгосрочный тренд на обеспечение стабильности бюджетной системы государства. Потому что мы сейчас по сути живем в долг, проедая те ресурсы, которые созданы были при Алексее Леонидовиче [Кудрине]», — сказал он, выступая на на Петербургском международном экономическом форуме.

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По словам главы Минфина, может удастся только сбалансировать бюджет, выстроить стабильную финансовую и экономическую политику. «Считаю, что именно через бюджет мы сможем и должны обеспечивать те задачи экономического роста, о которых мы все говорим», — подчеркнул Силуанов.

В 2017 году Минфин России планирует направить на покрытие дефицита бюджета 1,061 триллиона рублей из Резервного фонда и 663,5 миллиарда рублей из ФНБ.

2 мая Силуанов заявлял, что в 2017 году из Резервного фонда планировалось изъять в пересчете на евро около 29 миллиардов.

По данным Минфина, объем Резервного фонда по состоянию на 1 мая текущего года составил 931,2 миллиарда рублей (16,34 миллиарда долларов), ФНБ — 4,192 триллиона рублей (73,57 миллиарда долларов).

Глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, занимая пост главы Минфина в 2000-2011 годах, инициировал создание Резервного фонда и ФНБ, в которые перечисляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. В случае неблагоприятной экономической конъюнктуры из этих средств покрывается бюджетный дефицит.