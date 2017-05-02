Силуанов назвал направляемую на покрытие бюджетного дефицита сумму

Минфин России в текущем году рассчитывает направить на покрытие бюджетного дефицита около 16 миллиардов евро. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава ведомства Антон Силуанов в интервью газете Handelsblatt, которое публикуется в номере за вторник, 2 мая.

По его словам, в 2017 году из Резервного фонда планировалось изъять в пересчете на евро около 29 миллиардов. «Но, по последним прогнозам, мы сможем эту цифру снизить до 16 миллиардов евро», — сказал он.

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При этом Силуанов рассчитывает, что в этом году все резервы полностью исчерпаны не будут. «Мы проводим ответственную финансовую политику, которая позволяет поддерживать уровень резервов и при хорошей конъюнктуре в следующие годы их снова наполнять», — сказал министр.

Также Силуанов заявил, что считает возможным сокращение дефицита бюджета до 2 процентов ВВП в текущем году. При этом он напомнил, что изначально планировался дефицит на уровне в 3,2 процента ВВП, к 2019 году этот параметр планируется снизить до 1,2 процента.

По словам министра, причиной улучшения бюджетной ситуации является «более высокий, чем ожидалось, экономический рост, лучшее налоговое администрирование и существенный рост внешней торговли». «Кроме того, бюджетная и финансовая политика оказали благоприятное влияние на инфляцию: в 2016 году с уровнем в 5,6 процента у нас была самая низкая инфляция за всю российскую историю. В этом году она составит лишь 4 процента», — сказал Силуанов.

Федеральный бюджет России на текущий год сформирован с прогнозным дефицитом в 3,2 процента ВВП при среднегодовой цене нефти 40 долларов за баррель. Финансировать его дефицит кабинет министров намерен за счет внутренних и внешних заимствований, а также за счет использования средств Резервного фонда. В результате общий объем госдолга в текущем году увеличится до 14,6 процента ВВП.

Резервный фонд был создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий, траты на которые не заложены в федеральный бюджет. Правительство распределяет средства по собственному усмотрению, не предлагая изменений в какие-либо законодательные акты.