Резервный фонд потратят в 2017 году

Резервный фонд России в 2017 году будет потрачен полностью, после чего Минфин начнет использовать средства Фонда национального благосостояния. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщает РИА Новости. Он добавил, что в 2018 году средства Резервного фонда вновь начнут восстанавливаться.

По его словам, в следующем году в фонд будет направлена сумма полученных в 2017-м нефтегазовых доходов, которая, по предварительным оценкам, составит 623 миллиарда рублей.

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17 мая Минфин сообщил, что в 2017 году планируется направить на покрытие дефицита бюджета 1,061 триллиона рублей из Резервного фонда и 663,5 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния.

2 мая глава финансового ведомства заявил, что в 2017 году из Резервного фонда планировалось изъять в пересчете на евро около 29 миллиардов. «Но, по последним прогнозам, мы сможем эту цифру снизить до 16 миллиардов евро», — говорил он.

По последним данным Минфина, объем Резервного фонда составляет 931,2 миллиарда рублей (16,34 миллиарда долларов), ФНБ — 4,192 триллиона рублей (73,57 миллиарда долларов).