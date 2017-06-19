Силуанов рассказал о планах по слиянию Резервного фонда и ФНБ

Минфин рассматривает возможность слияния Фонда национального благосостояния (ФНБ) и Резервного фонда. Об этом в понедельник, 19 июня, заявил глава ведомства Антон Силуанов, сообщает ТАСС.

Планы по инвестированию ФНБ в инфраструктурные проекты должны быть выполнены, однако оставшаяся часть этого ресурса также является источником покрытия расходов федерального бюджета, как и Резервный фонд, отметил Силуанов. «Не исключаю, что мы можем рассмотреть вопрос о консолидации ресурсов этих фондов для того, чтобы создать единый объем финансирования источников дефицита бюджета», — сказал он.

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Слияние суверенных фондов потребует изменений законодательства, но с правительством такая идея не обсуждалась, пока этот вопрос рассматривается только внутри Минфина, сообщил Силуанов. В следующем году объем Резервного фонда может увеличиться на 623 миллиарда рублей, указал министр.

В мае министр финансов заявлял, что Резервный фонд в 2017 году будет потрачен полностью, после чего Минфин начнет использовать средства ФНБ. По его словам, в следующем году в фонд будет направлена сумма полученных в 2017-м нефтегазовых доходов.

В 2017 году Минфин России планирует направить на покрытие дефицита бюджета 1,061 триллиона рублей из Резервного фонда и 663,5 миллиарда рублей из ФНБ.

По данным ведомства, объем Резервного фонда на 1 июня составлял 932,7 миллиарда рублей (16,5 миллиарда долларов), ФНБ — 4,192 триллиона рублей (74,18 миллиарда долларов).