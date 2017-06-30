Объединение Резервного фонда и ФНБ объяснили нехваткой средств у государства

Объединение Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (ФНБ) является следствием характерной для России экономической неопределенности и волатильности, а также нехватки лишних денег. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал завотделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Яков Миркин.

«Известие об объединении двух федеральных фондов означает, что ФНБ теряет целевое назначение как фонд будущих поколений. На первое место приходит использование фонда как резерва на черный день, а также как "денежный мешок" для разных целевых программ», — сказал эксперт.

Таким образом, считает он, идея изъять из текущего оборота избыточные деньги и отложить их для будущих поколений откладывается в сторону.

Инициатива создания такого фонда в свое время была основана на опыте Пенсионного фонда Норвегии. Норвежская схема подразумевает откладывание «лишних» сырьевых денег и получение инвестиционного дохода. В будущем эти средства можно использовать для пенсионных выплат, а также сделать их основой для поддержания высокого уровня жизни, прежде всего старшего поколения.

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«Дело в том, что в России это оказалось в принципе невозможно. Здесь слишком много неопределенности, страна слишком волатильна — экономически, политически, социально, организационно. Мы постоянно переживаем массу реформ. Ни одна структура не является постоянной. Кроме того, в отличие от Норвегии, Россия постоянно нуждается как в инвестициях, так и в текущих ресурсах», — пояснил Миркин.

Ранее 30 июня министр финансов Антон Силуанов сообщил об объединении Резервного фонда (сейчас в нем почти 933 миллиарда рублей) и ФНБ (4,2 триллиона рублей). Стабфонд, созданный при бывшем главе Минфина Алексее Кудрине в 2004 году, был разделен на две структуры в 2008-м.