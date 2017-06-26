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Из-за чего весь побор

Захотят ли россияне отдавать еще часть зарплаты государству

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Минфин дорабатывает концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК), согласно которой россияне добровольно будут жертвовать частью зарплаты ради повышенных выплат в будущем. Ожидается, что ведомство Антона Силуанова внесет ее в правительство до конца июня. Спорным моментом является так называемая «автоподписка» (то есть гражданин автоматически включается в систему ИПК и начинает отдавать свои деньги), поскольку она противоречит Гражданскому кодексу. Но это не единственный недостаток новшества. Эксперты полагают, что система вряд ли заработает в полную силу: у населения нет ни лишних денег, ни доверия к государству.

Добровольно и с песней

Согласно концепции индивидуального пенсионного капитала, разработанной совместно Минфином и Центробанком, текущие тарифы страховых взносов остаются неизменными. Работодатель платит 22 процента от фонда оплаты труда одного человека в Пенсионный фонд России (ПФР), но теперь помимо отчислений в солидарную систему или, другими словами, в общий котел гражданин будет отрезать от зарплаты еще один кусок, из которых сформируются добровольные пенсионные накопления. В первый год после начала работы системы не будет отчисляться ничего, затем — один процент от жалования, а далее — по нарастающей — до шести процентов. Важно отметить, что от участия в системе ИПК можно будет отказаться либо приостановить участие в ней на срок до пяти лет.

Предположим, что работник получает зарплату размером 50 тысяч рублей — то есть такая сумма заложена в фонде оплаты труда. Работодатель должен отчислять сверх этой суммы 11 тысяч рублей в ПФР (22 процента); удержат еще НДФЛ в 6500 рублей (13 процентов), и на руки работник получит 43500 рублей. При введении в действие ИПК — а ее, по плану Минфина, предполагается запустить с 2019-го — с гражданина в первый год не будут брать ни копейки, во второй год — 500 рублей, в третий — 1 тысячу рублей, и так до тех пор, пока цифра не дойдет до 3 тысяч рублей (как раз 6 процентов зарплаты).

Раньше эти самые 3 тысячи рублей и так шли в накопительную систему. 22 процента, выплачиваемые работодателем в пенсионную систему, разделялись на два потока: первый и самый большой (16 процентов) уходил прямо в ПФР, и деньги попадали к тем, кто получает пенсии сейчас; второй (6 процентов) по желанию человека отправлялся в негосударственный фонд, который имеет право инвестировать данные средства на российском рынке, то есть покупать на них ценные бумаги, а доход от операций ложился в основу повышенных выплат будущему пенсионеру. Но затем правительство ввело пенсионный мораторий, заморозило и использовало средства россиян, которые решили с помощью частных фондов сделать свою старость чуть более благополучной. Иными словами, вместо прежних 6 процентов, которые государство решило изъять, гражданину предложено заплатить еще 6 процентов сверху.

Итак, после введения ИПК россиянину, участвующему в новой системе, придется получать зарплату на 6 процентов меньше. Подчеркнем еще раз: она является добровольной, от нее можно отписаться. Именно по данному вопросу сейчас идут споры в правительстве.

Деньги вперед

Традиционный оппонент финансового ведомства — Минтруд — утверждает, что придуманная Минфином «автоподписка» на ИПК противоречит Гражданскому кодексу. Текущая редакция концепции предполагает, что тот, кто работает «в белую» — по официальному договору, становится участником системы. Предварительное согласие работника не требуется. Это-то и насторожило Минтруд. Да, у гражданина есть право отказаться от ИПК, но для этого нужно писать отдельное заявление, а значит — он должен быть в курсе, что отдает еще одну часть своей зарплаты.

Исполнительный директор некоммерческого партнерства «Содействие развитию корпоративного законодательства» Елена Авакян считает крайне важным, чтобы граждане были осведомлены об опции отказа от программы ИПК: «Как известно, дьявол кроется в деталях: сколько времени будет на отказ, можно ли сначала согласиться, а отказаться позже, или о своем решении надо заявить раз и навсегда; что происходит при переходе на другую работу, каков будет пересчет взносов в случае более позднего отказа и тому подобное». Эксперт убеждена, что если закон как следует продумают и об опции отказа адекватно проинформируют, подобный документ вполне приемлем. Однако, отмечает она, до принятия законопроекта, а тем более до вступления его в силу пройдет много времени, и текст может много раз поменяться. «За это время перемрет пара тысяч ишаков и пара-тройка падишахов», — пошутила она.

Да, правила игры могут измениться, а параметры концепции ИПК — стать совершенно другими. В одном можно быть уверенным на 100 процентов: тем, кто захочет получать больше на пенсии, придется отдавать часть зарплаты.

Вопрос доверия

Фактически гражданам предлагают самостоятельно накопить на пенсию, отмечает гендиректор инвестиционной компании «Форум» Роман Паршин. «Лучше бы власти честно объяснили это обстоятельство и предложили какие-нибудь альтернативы, которых много. То, как сейчас описывают ИПК, — это и есть обыкновенные сбережения граждан, инвестированные в низкорисковые инструменты на длительный срок с переводом их в наличные в конце срока. Каждый разумный человек вообще-то и так откладывает 6 процентов или больше и инвестирует», — продолжает он и добавляет, что способов накопить на старость — масса: это и банковские вклады, и различные фонды, и даже покупка валюты.

Ведущий аналитик группы компаний TeleTrade Марк Гойхмануверен, что для россиян принципиально получать больше денег на текущие расходы, а не тратить дополнительные средства на получение гипотетически большей (по крайней мере, больше средней) пенсии через много лет. Поэтому, по его мнению, многие работники откажутся от участия в ИПК. Средняя зарплата по стране составляет примерно 36 тысяч рублей, уменьшать ее решится далеко не каждый.

По словам Сергея Звенигородского из управляющей компании «Солид Менеджмент», 85 процентов населения России вообще не имеют накоплений. Они живут от зарплаты до зарплаты и берут кредиты для покрытия некоторых потребностей. «Отчисление собственных средств в систему, доверие к которой разрушили чиновники своими непоследовательными действиями, выглядит откровенным идиотизмом», — категоричен эксперт. По его оценке, в систему включится до 10 процентов экономически активного населения. В основном это будут бюджетники, присоединившиеся к ней на добровольно-принудительных основаниях. В то же время, отметил Звенигородский, ИПК может смягчить шок при переходе от уровня потребления работающего человека к уровню пенсионера.

С другой стороны, никто не запрещает работающим россиянам самостоятельно откладывать несколько процентов от зарплаты и инвестировать их. Благо способов, как уже было сказано, масса. У людей сегодня три варианта: не откладывать вообще ничего и довольствоваться в будущем только пенсией, назначенной государством; формировать накопления без участия государства, выбирая из представленных на рынке финансовых инструментов; формировать накопления самостоятельно, но уже при посредничестве государства — с помощью ИПК. Проблема в том, что государство так часто меняет правила в пенсионной сфере, что почти полностью утратило доверие граждан. Памятуя о пенсионных заморозках и переходе на балльную систему, россияне скорее выберут первые два варианта.

«Нет гарантии, что ИПК не заменят чем-то еще через несколько лет, когда поймут, что отчисления снова не позволяют ПФР свести концы с концами. Ведь сегодняшние работающие платят фактически не за себя в будущем, а за сегодняшних пенсионеров», — заключает Роман Паршин.

Марат Селезнев
Григорий Коган

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