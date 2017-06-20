Минфин предложил ввести автоподписку на индивидуальный пенсионный капитал

Подписка граждан на вступление в программу индивидуального пенсионного капитала (ИПК) должна автоматически включаться в трудовой договор. Об этом во вторник, 20 июня, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев, сообщает Rambler News Service.

По его словам, итоговый вариант концепции этой программы будет внесен в правительство на следующей неделе. В ней будут изложены все варианты по спорному вопросу об автоподписке. Хотя пункт об этом будет включен в трудовой договор, гражданин сможет отказаться от вступления в ИПК, пояснил чиновник.

«При каждом изменении трудового договора в силу закона вводится обязанность включить туда положение по автоподписке на ИПК. Если гражданин не изъявил письменного желания, чтобы этого там не было», — сказал он. Чиновник пояснил, что реализация этой идеи потребует внесения изменений в Трудовой кодекс.

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Концепция ИПК, разработанная совместно Минфином и Центробанком, предполагает сохранение действующего тарифа страховых пенсионных взносов, но сверх этого граждане будут формировать добровольные пенсионные накопления. В первый год не будет отчисляться ничего, затем — один процент от зарплаты, а далее — по нарастающей до шести процентов. От этой системы можно будет отписаться, а также приостановить свое участие на срок до пяти лет. Предполагается, что такая система отчислений будет запущена с 2019 года.