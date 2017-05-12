Правительство упростило процедуру подтверждения стажа для начисления пенсий

Правительство изменило порядок подсчета и подтверждения стажа для начисления страховых пенсий, сообщается на сайте кабмина. В частности, подтвердить периоды ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет станет проще. Подобные периоды должны будут подтверждаться сведениями индивидуального учета.

Согласно пенсионному законодательству, человеку, который ухаживает за указанными группами людей, период ухода засчитывается как страховой стаж в размере 1,8 пенсионных баллов за каждый год. Это позволяет ухаживающему лицу формировать свои пенсионные права для получения страховой пенсии.

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Правила также дополнены несколькими новыми положениями. В частности, в стаж включаются период, в течение которого гражданин был отстранен от работы из-за необоснованного привлечения к уголовной ответственности.

«Принятые решения позволят обеспечить наиболее полный учет и последующую реализацию пенсионных прав граждан», — говорится в пояснительной записке к постановлению.

С 2015 года страховая пенсия по старости назначается только при наличии индивидуально пенсионного коэффициента (ИПК). Для того, чтобы его получить, нужно накопить определенное количество баллов. И это количество каждый год растет. Если в 2016 году было достаточно набрать 9 баллов, то в 2017 году — уже 11,4. В 2018-м понадобится 13,8 и так по нарастающей — до 30 баллов в 2025 году.

Пенсионный возраст, при котором начисляется страховая пенсия, для мужчин составляет 60 лет, а для женщин — 55 лет.