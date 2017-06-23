Финансы
 

Минфин разработает поправки к концепции индивидуального пенсионного капитала

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Минфин проведет работу над изменениями концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Поправки необходимы, поскольку автоматическая подписка на пенсионные накопления (при ней россияне начнут автоматически отчислять часть своей зарплаты в счет будущей пенсии) без предварительного согласия нарушает Гражданский кодекс. Об этом в пятницу, 23 июня, пишут «Ведомости» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.

«Минтруд утверждает, что автоподписка никак не вписывается в Гражданский кодекс, и, к сожалению, юристы сейчас подтверждают, что он скорее прав», — приводит издание слова чиновника. Он добавил, что автоматическая подписка на ИПК в виде публичной оферты, когда молчание человека означает его согласие с условиями договора, невозможна, так как такой механизм в отношении сложных финансовых инструментов не работает.

Газета отмечает, что в сложившейся ситуации Минфину необходимо внести изменения в Трудовой кодекс, которые позволят гражданину отказаться от автоматического списания средств на пенсионные накопления, обратившись к работодателю в отдел кадров. Если он этого не сделает, формирование ИПК будет вестись за счет отчислений до шести процентов от его доходов. Перечисление средств, как и в случае с подоходным налогом и социальными сборами, остается за работодателем.

Министерство финансов рассчитывает внести доработанную концепцию законопроекта об ИПК в правительство в конце июня.

Концепция ИПК, разработанная совместно Минфином и Центробанком, предполагает сохранение действующего тарифа страховых пенсионных взносов, но сверх этого граждане будут формировать добровольные пенсионные накопления. В первый год не будет отчисляться ничего, затем — один процент от зарплаты, а далее — по нарастающей до шести процентов. От этой системы можно будет отписаться, а также приостановить свое участие на срок до пяти лет. Предполагается, что система будет запущена с 2019 года.

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