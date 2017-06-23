Минфин разработает поправки к концепции индивидуального пенсионного капитала

Минфин проведет работу над изменениями концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Поправки необходимы, поскольку автоматическая подписка на пенсионные накопления (при ней россияне начнут автоматически отчислять часть своей зарплаты в счет будущей пенсии) без предварительного согласия нарушает Гражданский кодекс. Об этом в пятницу, 23 июня, пишут «Ведомости» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.

«Минтруд утверждает, что автоподписка никак не вписывается в Гражданский кодекс, и, к сожалению, юристы сейчас подтверждают, что он скорее прав», — приводит издание слова чиновника. Он добавил, что автоматическая подписка на ИПК в виде публичной оферты, когда молчание человека означает его согласие с условиями договора, невозможна, так как такой механизм в отношении сложных финансовых инструментов не работает.

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Газета отмечает, что в сложившейся ситуации Минфину необходимо внести изменения в Трудовой кодекс, которые позволят гражданину отказаться от автоматического списания средств на пенсионные накопления, обратившись к работодателю в отдел кадров. Если он этого не сделает, формирование ИПК будет вестись за счет отчислений до шести процентов от его доходов. Перечисление средств, как и в случае с подоходным налогом и социальными сборами, остается за работодателем.

Министерство финансов рассчитывает внести доработанную концепцию законопроекта об ИПК в правительство в конце июня.

Концепция ИПК, разработанная совместно Минфином и Центробанком, предполагает сохранение действующего тарифа страховых пенсионных взносов, но сверх этого граждане будут формировать добровольные пенсионные накопления. В первый год не будет отчисляться ничего, затем — один процент от зарплаты, а далее — по нарастающей до шести процентов. От этой системы можно будет отписаться, а также приостановить свое участие на срок до пяти лет. Предполагается, что система будет запущена с 2019 года.