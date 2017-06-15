Путин прокомментировал перспективы повышения пенсионного возраста

Эксперты считают повышение пенсионного возраста неизбежным. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии. При этом он подчеркнул, что к данному вопросу нужно относиться максимально аккуратно.

«Решение не принято, но оно обсуждается в экспертных кругах», — пояснил Путин.

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Идея повышения пенсионного возраста в России обсуждается на протяжении нескольких лет. Активным сторонником этого выступает глава совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин. Он предлагает поднять возраст выхода на пенсию для женщин на восемь лет (до 63 лет), для мужчин — на пять (до 65 лет).

В свою очередь, против повышения пенсионного возраста выступает социальный блок, в частности Минздравсоцразвития. Критике такое решение подвергла и председатель Счетной палаты Татьяна Голикова. По ее словам, повышение пенсионного возраста сделает Пенсионный фонд России сбалансированным лишь на короткий период времени.

В то же время вице-премьер Игорь Шувалов в начале июня заявил, что вопрос о повышении пенсионного возраста не будет рассматриваться до тех пор, пока в обществе не будет достигнут консенсус по данной теме.