Шувалов назвал консенсус в обществе условием для повышения пенсионного возраста

Вопрос о повышении пенсионного возраста не будет рассматриваться до того, пока в обществе не будет достигнут консенсус по этому вопросу. Об этом заявил вице-премьер Игорь Шувалов, передает Rambler News Service. По его словам, президент Владимир Путин никогда не высказывал позицию, что он готов перейти к другой возрастной шкале выхода на пенсию.

Он отметил, что такое решение нужно принимать так, чтобы люди были готовы и понимали, для чего это делается, — потому что это забота о будущих и нынешних поколениях. «Если такого понимания не будет, я не знаю, готов ли кто-то проводить такое законодательство», — подчеркнул чиновник.

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Ранее 1 июня министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что увеличение пенсионного возраста в России должно быть увязано с повышением пенсий и улучшением качества здравоохранения.

Идея повышения пенсионного возраста в России обсуждается на протяжении нескольких лет. Активным сторонником этого выступает глава совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин. Он предлагает поднять возраст выхода на пенсию для женщин на восемь лет (до 63 лет), для мужчин — на пять (до 65 лет).

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, называл вопрос повышения пенсионного возраста тонким, чувствительным и требующим неспешного подхода.