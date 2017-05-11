Старость в дефиците

Председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин представил новые элементы плана будущей пенсионной реформы. По задумке бывшего министра финансов, число пенсионеров к 2035 году должно сократиться на девять процентов или почти на четыре миллиона человек. Основное средство для этого — повышение пенсионного возраста. Альтернатива еще неприятнее — урезание пенсий.

Балансируют на грани

Пенсионная реформа обсуждается в высших властных кругах и экспертном сообществе практически непрерывно. Что и неудивительно, учитывая ежегодный дефицит Пенсионного фонда России (ПФР) в размере 150-200 миллиардов рублей. В другое время, возможно, его бы и потерпели. Но сейчас, без нефтяных сверхдоходов, бюджет приходится резать практически по всем направлениям. Даже нынешний дефицит ПФР государству закрывать непросто. Со временем же он будет только расти — при сохранении текущих тенденций.

Материалы по теме Кто пойдет на балл Как именно правительство отбирает пенсии у россиян

Из-за тяжелой ситуации с ПФР правительство фактически сломало накопительную пенсионную систему в стране. С 2014 года накопления граждан хронически заморожены. Сейчас уже заговорили о переходе на добровольную накопительную систему (когда человек откладывает на старость из собственных денег сверх отчислений в ПФР), что можно считать косвенным подтверждением полного отказа от обязательной системы.

Один из основных идеологов повышения пенсионного возраста — бывший министр финансов Алексей Кудрин. Периодически он выкладывает свои предложения на суд общественности. В очередной программе развития России, которую ЦСР готовит для президента, говорится, что у правительства есть только два варианта действий — либо сокращать пенсии, либо сокращать число пенсионеров.

Последнего предлагается достичь посредством повышения возраста выхода на заслуженный отдых: для женщин — до 63 лет, для мужчин — до 65 лет (с шагом на полгода, начиная с 2019-го). В результате пенсионеров в России останется 38,52 миллиона человек. По идее Кудрина и экспертов ЦСР, это позволит сформировать сбалансированную систему, обеспечивающую приемлемый уровень жизни для пенсионеров.

Но простым повышением возраста дело не ограничивается. Надо ужесточить условия получения пенсий. Минимальный трудовой стаж следует поднять до 20 лет (сейчас происходит его постепенное повышение до 15 лет). Минимальное количество пенсионных баллов должно увеличиться до 52 (на данный момент планируется поднять порог до 30 баллов к 2025 году).

В результате отношение страховой пенсии к прожиточному минимуму увеличится до 2,35:1 к 2035 году. При этом трансферт из бюджета на финансирование пенсий сократится на 0,9 процента ВВП к 2024 году и на 2 процента ВВП к 2035 году. Фактически бюджетные траты на латание дыр ПФР обнуляются — то есть проблема несбалансированности системы решается без болезненного сокращения выплат.

Неизбежное повышение

Опрошенные «Лентой.ру» эксперты считают, что повышение пенсионного возраста в России неизбежно, и альтернативы программе ЦСР нет. В пенсионной системе накопилось слишком много проблем, решить их косметическими улучшениями уже не удастся.

По мнению представителя Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ) Валерия Виноградова, реформа, включающая в себя повышение пенсионного возраста, — жизненная необходимость. «От повышения пенсионного возраста мы никуда не уйдем. Россия и так одна из последних стран, которая пойдет по этому пути. Первые шаги по нему уже сделаны — я говорю про повышение пенсионного возраста для чиновников», — отметил он.

Фото: Виктор Драчев / ТАСС Правительство стоит перед непростым выбором. Придется либо повышать пенсионный возраст, либо урезать размер выплат.

С другой стороны, председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов считает, что увеличивать пенсионный возраст ни к чему, а преодолеть нехватку средств ПФР можно при помощи других инструментов. «У нас вообще в первую очередь хотят сэкономить на нуждающихся, вот и возникают такие идеи, как повышение пенсионного возраста, "налог на тунеядцев", запрет самозанятым выезжать за границу и так далее. Диктат, репрессия, желание навязать — в крови у управленцев», — посетовал парламентарий. По его словам, вместо этого нужно задумываться о том, как выводить экономику из тени, причем не репрессивными, а стимулирующими методами.

Виноградов подчеркнул, что этот вопрос ни в коем случае нельзя переводить в политическую плоскость. «Повышение пенсионного возраста нужно очень серьезно обсуждать, но не с политической точки зрения. Мы никуда от демографии не денемся. Число работающих сокращается, а число получателей пенсий растет. В один прекрасный день будет так, что на каждого работающего придется по одному пенсионеру. Ни один бюджет ни в одной стране мира этого не потянет. В таком случае нужно будет просто закрывать Пенсионный фонд и напрямую платить пенсии из бюджета», — пояснил представитель НАПФ.

В чем собеседники «Ленты.ру» согласились, так это в том, что, по сути, пенсионная реформа и скрытое повышение пенсионного возраста уже идут. По словам Нилова, сейчас из-за незарегистрированных трудовых отношений и сложностей с балльной системой многим работникам просто не хватает стажа, чтобы претендовать на пенсию. В итоге получается, что граждане вынуждены работать и после достижения 55 или 60 лет — просто чтобы был нужный стаж.

«Фактически уже идет ползучее повышение. Есть серьезные проблемы у нынешней страховой части пенсии. После введения новой системы в 2015 году многие трудящиеся недобирают необходимое число баллов, и им нужны дополнительные пять лет, чтобы получить страховую пенсию. Так происходит как по объективным, так и по субъективным причинам. Очень часто работодатели не доплачивают за сотрудника, используют только белую часть зарплатного фонда. Далее, сейчас на пенсию выходят люди, чья трудовая деятельность приходилась на начало девяностых годов. А ведь тогда исчезали не только предприятия, но и архивы», — пояснил представитель НАПФ.

В итоге потенциальные пенсионеры просто не могут доказать факт своей карьеры. К ним можно добавить еще бюджетников, работающих на минимальных ставках — они тоже не наберут необходимого количества баллов. То есть последствия введения новой системы уже налицо, а необходимый для пенсии стаж будет увеличиваться. Как, видимо, и пенсионный возраст.