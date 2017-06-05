Голикова предупредила о краткосрочном эффекте повышения пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста сделает Пенсионный фонд России (ПФР) сбалансированным, но это временная мера. Об этом заявила Счетной палаты России Татьяна Голикова в интервью газете «Известия». Когда этот источник будет исчерпан, государству придется начать выплачивать то, на чем в свое время сэкономили, предупреждает она.

«Ведь пенсионный взнос — это отложенная заработная плата, — пояснила Голикова, — она должна быть выплачена работнику после того, как он выйдет на пенсию. И когда я говорю, что мы должны считать на долгосрочную перспективу, это значит, что мы должны четко просчитать — когда этот источник повышения размера пенсионного фонда будет исчерпан».

Глава контрольного органа также отметила, что неправильно вырывать из контекста развития пенсионного законодательства только тему пенсионного возраста. «В 2012 году правительство принимало стратегию развития пенсионной системы. Мы что, от нее отказываемся? Мы собираемся ее принципы поменять?» — сказала она.

Руководитель Счетной палаты заметила, что тема повышения пенсионного возраста «звучит так громко и давно, что уже можно было и повысить».

Материалы по теме Старость в дефиците Как правительство будет сокращать число пенсионеров

Кроме того, она также напомнила, что «среди наших пенсионеров 25 процентов — досрочники». Причем выплаты этим людям будут делаться за счет тех, кому увеличивают пенсионный возраст. «Считаю, что давно уже назрела тема реформирования системы социального страхования в России. От того, как быстро мы к этому приступим, во многом зависят процессы и в экономической жизни, и в благополучии наших граждан», — сказала Голикова.

Идея повышения пенсионного возраста в России обсуждается на протяжении нескольких лет. Активным сторонником этого выступает глава совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин. Он предлагает поднять возраст выхода на пенсию для женщин на восемь лет (до 63 лет), для мужчин — на пять (до 65 лет).

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, называл вопрос повышения пенсионного возраста тонким, чувствительным и требующим неспешного подхода.