Пенсионные ассоциации обеспокоились переводами накоплений без ведома граждан

Ассоциации негосударственных пенсионных фондов — НАПФ и АНПФ — констатируют массовый характер переводов пенсионных накоплений из одного НПФ в другой без ведома граждан. Об этом говорится в сообщениях организаций, имеющихся в распоряжении «Ленты.ру».

Фальшивые заявления о переводе заполняются с использованием электронно-цифровой подписи. При этом люди теряют инвестиционный доход, а узнают о переводе своих средств уже постфактум. Такая ситуация на рынке негосударственного пенсионного страхования сложилась из-за нарушений некоторыми НПФ действующего законодательства, регламентирующего порядок перевода гражданами своих накоплений.

НАПФ настаивает на том, что порядок перехода должен быть максимально прозрачным с четким описанием механизма рассмотрения заявления застрахованного лица, его удовлетворения и тем более оснований для отказа, избавлен от любой возможности оказания давления на человека и использования недостоверной информации в коммерческих целях. В то же время в ассоциации возражают против блокировки переходов предыдущим страховщиком. НАПФ посоветовал гражданам в случае неправомерного перевода их в другой НПФ обращаться в суд, разместив на своем сайте типовое исковое заявление.

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АНПФ разработал законопроект, предлагающий ужесточить стандарты верификации договоров. Исполнительный директор организации Алексей Денисов отмечает, что следует поменять саму систему перехода из фонда в фонд. По его словам, АНПФ разработала проект поправок в закон об НПФ. Согласно этим изменениям, заявление о переходе гражданин будет подавать текущему страховщику, на которого возлагается ответственность за соблюдение всех установленных норм.

«Во-первых, эта процедура будет максимально прозрачной. Во-вторых, будет способствовать тому, что НПФ максимально проинформирует застрахованное лицо о возможных рисках при досрочном переходе. В частности, о возможной потере инвестдохода», — сказал Денисов. Кроме того, отмечает он, уже сейчас ассоциация и входящие в него фонды развивают высокие стандарты верификации договоров, что позволяет уже на стадии рассмотрения заявлений. В частности, практикуется система обзвона людей, которые написали заявление. В итоге, до 30 процентов договоров, которые заключаются агентами, отсекаются.