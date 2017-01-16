Минтруд предложил ограничить переводы пенсионных накоплений в НПФ

Минтруд предлагает исключить возможность перевода пенсионных накоплений с использованием электронной подписи, формируемой независимыми удостоверяющими центрами. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает газета «Коммерсантъ».

Таким образом, «молчунам», которые пожелают перевести свои средства в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) придется либо лично идти в отделение Пенсионного фонда России (ПФР), либо делать это в многофункциональном центре через единый портал госуслуг.

Соответствующий законопроект был подготовлен Минтрудом в конце прошлого года. По мнению ведомства, предлагаемые изменения позволят исключить ситуации, когда граждане намеренно вводятся в заблуждение.

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«Известны ситуации, когда при заключении договора между застрахованным лицом и НПФ через аккредитованные удостоверяющие центры направляется (подтверждается) заявление о досрочном переходе к новому страховщику или его смене. При этом представителями НПФ в случае досрочного перехода к другому страховщику не всегда разъясняются последствия такого перехода. В результате чего граждане оказываются в ситуации, когда теряется инвестиционный доход за предыдущий период», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Эти аргументы сочли неубедительными в экономическом блоке правительства. Минфин и Минэкономики оценили проект отрицательно, отметив, что инициатива противоречит действующему законодательству, в котором прописана возможность граждан переводить пенсионные накопления «с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц».

«Данные действия социального блока правительства направлены исключительно на сокращение объема переходов в НПФ, особенно учитывая рекордные показатели по переводу пенсионных накоплений в 2016 году, которые по предварительным данным ПФР уже на 38 процентов превзошли итоги предыдущего периода, причем именно за счет высокой активности "молчунов"», — отметил, в свою очередь, глава Национальной ассоциации пенсионных фондов Константин Угрюмов.

По состоянию на 1 декабря 2016 года, заявления о переводе пенсионных накоплений из ПФР в негосударственные фонды подали четыре миллиона россиян.