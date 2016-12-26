Финансы
 
День траура по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем →

Четыре миллиона россиян забрали накопления из Пенсионного фонда

Перейти в «Мою Ленту»

К 1 декабря четыре миллиона граждан подали заявления о переводе пенсионных накоплений из Пенсионного фонда России в негосударственные фонды, пишет «Коммерсантъ». По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года рост показателя составил около 60 процентов.

Всего было подано семь миллионов заявлений о переводе накоплений. 2,9 миллиона из них пришлись на просьбы о переводе из одного НПФ в другой. Около 98 процентов граждан решили сменить место размещения накоплений раньше срока.

По оценкам аналитиков, совокупные потери инвестдоходов из-за досрочного перевода могут составить около 15 миллиардов рублей.

30 ноября Национальное рейтинговое агентство сообщило, что объем средств пенсионных накоплений НПФ с начала 2016 года увеличился на 23 процента, или 390 миллиардов рублей.

На данный момент негосударственные пенсионные фонды не привлекают средства от граждан по обязательной накопительной программе. В отношении этих денег уже почти три года действует государственный мораторий.

Впервые мораторий был введен в 2014 году, а затем продлен на 2015-й. Глава правительства Дмитрий Медведев обещал разморозить взносы в 2016 году, но вместо этого заморозка была снова продлена: из 342 миллиардов рублей был сформирован антикризисный фонд в бюджете. Если накопления вновь будут заморожены, 2017-й станет четвертым годом подряд, когда накопительная пенсия формироваться не будет.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
"Молчуны" заявились на рекорд
Банк России обяжет НПФ ежедневно раскрывать информацию об инвестициях
НПФ нарастили пенсионные накопления на 400 миллиардов рублей
Последние новости
В Кремле отказались отдавать приоритет какой-либо версии падения Ту-154
Первый после падения «Прогресса» запуск российской ракеты перенесли на 2017 год
Россияне выбрали Путина политиком года
Заложен фундамент самого высокого монумента в мире
Подрядчик заявил о завершении строительства стадиона «Зенита»
Царев пригласил Савченко погостить в Крыму
Начальника тобольской ГИБДД уволили за прогул занятий в институте
Другие материалы рубрики
00:07 Сегодня

Под сенью «Боярышника»

Ралли вице-премьеров: руководители правительства на рубеже 2017 года
10:27 Сегодня

В Минэнерго пообещали и дальше наращивать экспорт нефти

17:42 24 декабря 2016

Регионам выделят 6,4 миллиарда рублей на доплаты к пенсиям

00:37 25 декабря 2016

The New York Times рассказала об ущербе Украины от ассоциации с ЕС

00:01 28 ноября 2016

«Достиг дна и начал копать»

Правительство объявило о конце кризиса в России
19:26 23 декабря 2016

Владимиру Комлеву вручили первую карту игрока НХЛ на базе «Мира»

07:13 24 декабря 2016

Минфин и ЦБ согласовали новый порядок компенсаций по ОСАГО

18:52 23 декабря 2016

США ввели санкции против российских банкиров из-за Сирии

00:03 22 декабря 2016

«Это будет погибель»

Сможет ли экономика России жить без санкций
15:22 6 декабря 2016

Минэкономразвития заметило оздоровление российской экономики

19:20 23 декабря 2016

Улюкаев попросил исключить его из состава набсовета ВТБ

14:37 23 декабря 2016

Путин сообщил о скорой подаче российского газа в Крым

Россия
Пациентка с родственницей в Центре паллиативной медицины«Разрешить эвтаназию неизлечимым — захотят и другие»
Стоит ли тяжелобольным пациентам ждать от государства легкой смерти
Елизавета ГлинкаНормальный альтруист
Монолог коллеги Доктора Лизы в память о ней
Россияне выбрали Путина политиком года
Песков рассказал о соболезнованиях США в связи с катастрофой Ту-154
Елизавета Глинка«Мы никогда не уверены, что вернемся живыми»
В авиакатастрофе Ту-154 под Сочи погибла Елизавета Глинка — Доктор Лиза
Начальника тобольской ГИБДД уволили за прогул занятий в институте
В Кремле отказались отдавать приоритет какой-либо версии падения Ту-154
Все материалы
Мир
Бунт против элиты
Российские эксперты о главных международных итогах 2016 года
«России популистский подъем не грозит»
Федор Лукьянов о главных событиях и трендах 2016 года
French gendarme special forces unit members secure an entrance of the courthouse during the transfer of the Naples-based Camorra mafia member Antonio Lo Russo in Aix-en-Provence April 16, 2014. Antonio Lo Russo, who was arrested in Nice yesterday by Italian and French police, is a member of the Naples-based Camorra mafia and one of Italy's 100 most-wanted fugitives.Мафия, которой нет
Чем промышляют криминальные кланы во Франции
Британские советы уличили в слежке за жителями Соединенного Королевства
В Вашингтоне почтили память пассажиров погибшего Ту-154
Пакистан пригрозил Израилю ядерным оружием
Военную базу США оставят в японской префектуре Окинава
Все материалы
Бывший СССР
Зона конфликта в ДонбассеСкрутили в дугу
Как украинские военные захлебнулись в собственной атаке под Дебальцево
Царев пригласил Савченко погостить в Крыму
С резиденции нового президента Молдавии сняли флаг Евросоюза
Киев объяснил голосование против Израиля в СБ ООН борьбой «со злом оккупации»
СБУ допросила Савченко
Белоруссия присоединится к трауру по погибшим в катастрофе Ту-154
Аваков счел странным голосование Украины против Израиля в СБ ООН
Все материалы
Финансы
Под сенью «Боярышника»
Ралли вице-премьеров: руководители правительства на рубеже 2017 года
В Минэнерго пообещали и дальше наращивать экспорт нефти
«Это будет погибель»
Сможет ли экономика России жить без санкций
Регионам выделят 6,4 миллиарда рублей на доплаты к пенсиям
The New York Times рассказала об ущербе Украины от ассоциации с ЕС
Владимиру Комлеву вручили первую карту игрока НХЛ на базе «Мира»
Минфин и ЦБ согласовали новый порядок компенсаций по ОСАГО
Все материалы
Бизнес
Сложный високосный
Каким стал 2016 год для бизнеса в России
Власти прокомментировали возможный сдвиг сроков строительства переправы в Крым
«Пена» и смысл
Почему общественные организации далеко не всегда полезны обществу
СМИ узнали о распоряжении Росавиации проверить надежность Sukhoi Superjet
Роспотребнадзор приостановил продажу непищевой спиртосодержащей продукции
«Дон-Строй Инвест» с 2010 года увеличил портфель проектов в 10 раз
В Сибири запретят всю непищевую продукцию со спиртом
Все материалы
Силовые структуры
Что случилось над Черным морем
Основные версии катастрофы Ту-154
Трагический ансамбль
Разбился лайнер, вылетевший из Сочи в Сирию: что известно
Загородный взлом
Монолог сотрудника Росгвардии об охране частных домов в Подмосковье на Новый год
Число фигурантов дела об отравлении «Боярышником» выросло до 23
Полиция обнаружила арсенал оружия с минометом в подмосковной квартире
Причиной убийства 12-летней девочки в Москве стали ревность и месть
В Москве угнали автомобиль за пять миллионов рублей
Все материалы
Наука и техника
Многоразовая система New ShepardПервые с конца
Главные космические события 2016 года
Филателисты, не разбредаемся!
Почему советская власть держала коллекционеров марок в ежовых рукавицах
Разбудили дьявола
Как генная инженерия изменит наш мир до неузнаваемости
Первый после падения «Прогресса» запуск российской ракеты перенесли на 2017 год
Обнаружено шесть новых «инопланетных» сигналов
Раскрыт механизм поглощения звезд гигантской черной дырой
Российский спутник-убийца произведет реактивную струю
Все материалы
Спорт
«Ветераны» и новичок
Каскад из трех тройных, триумф Коляды и другие итоги ЧР по фигурному катанию
Канадский тренер заметил сокращение числа талантливых хоккеистов в России
Подрядчик заявил о завершении строительства стадиона «Зенита»
Назначен капитан молодежной сборной России по хоккею на ЧМ
Украинец Усик захотел побоксировать с Гассиевым
Сергей КовалевЖизнь — боль
Остановленный Крушитель, попавшийся Витязь и другие итоги уходящего года в боксе
Китайский клуб предложил игроку «Барселоны» 50 миллионов евро за три года
Все материалы
Культура
Рождество и смерть
Жизнь Джорджа Майкла в фотографиях
In this photo taken on Thursday, March 31, 2016, the Alexandrov Ensemble choir performs during a concert in Moscow, Russia. A Russian plane with 92 people aboard, including the well-known military band, crashed into the Black Sea on its way to Syria on Sunday, Dec. 25, minutes after takeoff from the resort city of Sochi, the Defense Ministry said. The Tu-154, which belonged to the ministry, was taking the Alexandrov Ensemble to a concert at the Russian air base in Syria. (AP Photo)Звезды в погонах
Как появился главный патриотический ансамбль
Недопетая песня
65 участников ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
В США отменили показ документального сериала о ку-клукс-клане
Вышел трейлер нового сезона «Доктора Кто»
СМИ узнали причину смерти Джорджа Майкла
Рэпера Троя Эйва подстрелили в Нью-Йорке
Все материалы
Интернет и СМИ
Лги, следи, вскрывай
Почему 2016 год навсегда изменил судьбу интернета
С барского плеча
Зачем богачи и звезды засыпают пользователей сети рождественскими подарками
Сергей МавродиМавр сделал свое дело
Как Мавроди грабит миллионы африканцев и заставляет их восхвалять себя
Избитого за призыв соблюдать правила парковки москвича обвинили в стукачестве
Американские девочки расплакались из-за игрушек с голосом умершего дедушки
Исполненный ансамблем Александрова гимн России прозвучал в прямом эфире в Италии
Пользователей сети разозлило сравнение Трампа с Иисусом
Все материалы
Ценности
Найти стрелочника
Тест для тех, у кого есть деньги на часы, но кто в них не понимает
Alibaba записали в пираты
Китайские дизайнеры собрали полноразмерный костюм Железного человека
Chanel «переодела» Coco и Coco Noir
На свои куплено
Вещи, которые хотелось приобрести в уходящем году
Балерины Большого театра попозировали в метро для рекламы
Итальянская компания Safilo научила очки считывать мозговые волны
Все материалы
Путешествия
Египет не вернуть
Чем туристам запомнился 2016-й и что ждать от 2017 года
Раскатали лед
Лучшие катки Европы для новогодних каникул
Власти Москвы задумались о едином бесплатном проездном для болельщиков ЧМ-2018
«Уральским авиалиниям» разрешили летать из Жуковского в Казахстан
Названа самая популярная у туристов достопримечательность России
На Шри-Ланке установили высочайшую рождественскую ель в мире
Власти Антальи назвали 2016 год худшим за 12 лет
Все материалы
Из жизни
«В Москве моего сына называют чуркой»
История москвички, переехавшей в Абу-Даби
Plus-size`модель Эшли Грэм в рекламной кампании Addition ElleДо свидания, «90-60-90»!
В 2016 году мир моды и красоты окончательно принял нестандартных моделей
Пойманы в процессе
Фотопроект о женском удовольствии к Международному дню оргазма
Радужный блог
Трансгендеры, которые ведут трансляцию о своей жизни в сети
Голливудская актриса «похоронила» Боя Джорджа вместо Джорджа Майкла
Британцы потратили две тысячи фунтов на подарки бездомным
Умерла пережившая падение с 10-километровой высоты стюардесса Весна Вулович
Все материалы
2240 лошадиных сил и 40 миллионов рублей: финал «Битвы года»
Супертест: VW Golf GTI, Porsche Boxster и 911, BMW M3 и Corvette Z06
BMW i8 обновится и станет мощнее в 2017 году
Самые безумные проекты владельца «Теслы»
OpenAI, Hyperloop, SpaceX или чем еще, помимо «Теслы», занимается Илон Маск
«Тойоту» с мотором Ferrari превратили в сани Санта-Клауса
Турбо против атмосферника: Битва года
Часть пятая: Porsche 911 Turbo S против Audi R8 V10 plus
Быстрейший переднеприводник Нюрбургринга стал мощнее
20 жутких полицейских машин
Самые странные автомобили для правоохранительных органов
Все материалы
Этот номер пройдет
Как выглядят самые безумные гостиницы России и зарубежья
Австралиец пожертвовал домом за шесть миллионов долларов ради Porsche
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
От роддома до могилы
Тайны фамильных особняков, в которых живут поколения фермеров и журналистов
Но есть и хорошие новости
Рынок недвижимости шокирует россиян
В США арендатор вынесла из квартиры украшения и вибраторы на 40 тысяч долларов
Все материалы