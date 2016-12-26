Четыре миллиона россиян забрали накопления из Пенсионного фонда

К 1 декабря четыре миллиона граждан подали заявления о переводе пенсионных накоплений из Пенсионного фонда России в негосударственные фонды, пишет «Коммерсантъ». По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года рост показателя составил около 60 процентов.

Всего было подано семь миллионов заявлений о переводе накоплений. 2,9 миллиона из них пришлись на просьбы о переводе из одного НПФ в другой. Около 98 процентов граждан решили сменить место размещения накоплений раньше срока.

По оценкам аналитиков, совокупные потери инвестдоходов из-за досрочного перевода могут составить около 15 миллиардов рублей.

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30 ноября Национальное рейтинговое агентство сообщило, что объем средств пенсионных накоплений НПФ с начала 2016 года увеличился на 23 процента, или 390 миллиардов рублей.

На данный момент негосударственные пенсионные фонды не привлекают средства от граждан по обязательной накопительной программе. В отношении этих денег уже почти три года действует государственный мораторий.

Впервые мораторий был введен в 2014 году, а затем продлен на 2015-й. Глава правительства Дмитрий Медведев обещал разморозить взносы в 2016 году, но вместо этого заморозка была снова продлена: из 342 миллиардов рублей был сформирован антикризисный фонд в бюджете. Если накопления вновь будут заморожены, 2017-й станет четвертым годом подряд, когда накопительная пенсия формироваться не будет.