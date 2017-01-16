ЦБ устроил массовую проверку частных пенсионных фондов

Банк России проводит массовую проверку малых негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Об этом в понедельник, 16 января, сообщает kp.ru.

ЦБ стал регулятором некредитных финансовых учреждений три года назад и по сути дела выполняет функции Федеральной службы по финансовым рынкам и службы по страховому надзору, отмечает глава компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. В 2015 году 40 фондов подавали ходатайства на вступление в систему гарантирования вкладов и прошли проверку регулятора. «Оставшиеся — как правило, это фонды поменьше — как сидели тихонечко, так и остались сидеть. Так что, насколько мы понимаем, ЦБ все-таки решился разобраться с их деятельностью», — говорит Околеснов.

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В Банке России отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию, сославшись на то, что свои надзорные действия они не комментируют, сообщает издание.

В декабре 2016 года «Коммерсантъ» писал, что Банк России намерен обязать НПФ раскрывать структуру инвестиционных портфелей в ежедневном режиме.

За последние два года лицензий Банка России лишились 40 НПФ, а 43 вошли в систему государственного гарантирования. ЦБ за это время возместил гражданам 66,7 миллиарда рублей накоплений, из них 16,5 миллиарда пришлось на фонды, прекратившие работу в начале текущего года.