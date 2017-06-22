Всемирный банк похвалил Россию за открытость бюджета

По степени открытости и качеству бюджетных данных Россия опередила в 2015 году Германию и Италию. Такое заявление, как передает в четверг, 22 июня, Rambler News Service, сделал руководитель глобальной практики госуправления по странам Европы и Центральной Азии Всемирного банка Адриан Фозард.

Он отметил, что за 10 лет был «сделан колоссальный скачок»: если в в 2006 году Россия занимала по открытости бюджета 47-е место из 89 стран, то в 2015 году поднялась до 11-го места в рейтинге Всемирного банка. Данные за 2016 год пока отсутствуют.

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Закон о федеральном бюджете на текущий год с поправками, снижающими его дефицит до 2,1 процента ВВП, Госдума приняла в третьем и окончательном чтении 21 июня. Планируемые расходы госказны увеличиваются на 362 миллиарда рублей — до 16,603 триллиона, а доходы — на 1,191 триллиона, до 14,679 триллиона рублей. Соответственно, дефицит снижается на 829 миллиардов рублей — до 1,924 триллиона.

18 мая председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что доходы бюджета в нынешнем году могут быть больше официального прогноза на один триллион рублей.

