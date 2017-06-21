Госдума утвердила поправки в бюджет-2017

Госдума в третьем и окончательном чтении приняла поправки в закон о федеральном бюджете на 2017 год, снижающие его дефицит до 2,1 процента ВВП. Об этом в среду, 21 июня, сообщает РИА Новости.

Согласно изменениям, планируемые расходы госказны увеличиваются на 362 миллиарда рублей — до 16,603 триллиона рублей, доходы — на 1,191 триллиона рублей, до 14,679 триллиона рублей. Соответственно, дефицит снижается на 829 миллиардов рублей — до 1,924 триллиона рублей.

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Изменения в бюджет рассчитаны исходя из прогнозной номинальной величины ВВП России в размере 92,2 триллиона рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит 2,1 процента ВВП вместо 3,2 процента в действующем законе.

18 мая правительство России также одобрило поправки в федеральный бюджет на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов. В тот же день председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что доходы бюджета в нынешнем году могут быть больше официального прогноза на один триллион рублей.