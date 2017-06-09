Госдума приняла в первом чтении поправки в бюджет на 2017 год

Государственная дума большинством голосов приняла в первом чтении законопроект о поправках в федеральный бюджет 2017 года и на плановый период 2018 и 2019 годов. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает ТАСС.

За одобрение документа на заседании проголосовали 320 депутатов, 65 воздержались.

Поправки касаются только бюджета 2017 года. Доходы казны увеличиваются на 1,191 триллиона рублей — до 14,7 триллиона. Объем расходов увеличивается на почти 362 миллиарда рублей до 16,6 триллиона.

Дефицит таким образом составит чуть более 1,9 триллиона рублей, или 2,1 процента ВВП. Глава Минфина Антон Силуанов, присутствовавший при рассмотрении поправок, отметил, что «в первую очередь сокращение дефицита произойдет за счет снижения в чистом виде трат Резервного фонда».

Прогнозируемый уровень инфляции на 2017 год предложено зафиксировать на уровне 3,8 процента вместо 4 процентов в его действующей редакции.

Заложенный прогноз цены на нефть повышен в документе до 45,6 долларов за баррель.

18 мая правительство России также одобрило поправки в федеральный бюджет на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов.