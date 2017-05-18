Медведев рассказал о росте доходов бюджета на триллион рублей

Доходы бюджета России в нынешнем году могут быть больше официального прогноза на один триллион рублей. Об этом в четверг, 18 мая, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

По его словам, за первые четыре месяца доходы выросли почти на 22 процента по сравнению с прошлым годом. «Мы рассчитываем, что эта тенденция сохранится, по итогам года общий объем доходов будет больше, чем мы планировали, утверждая бюджет», — сказал премьер-министр. Правительство может свести бюджет с меньшим, чем ранее прогнозировали, дефицитом, добавил он.

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В 2017 году Минфин России планирует направить на покрытие дефицита бюджета 1,061 триллиона рублей из Резервного фонда и 663,5 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Федеральный бюджет России на 2017 год сформирован с прогнозным дефицитом в 3,2 процента ВВП (2,753 триллиона рублей) при среднегодовой цене в 40 долларов за баррель. Ожидается, что доходы казны составят 13,488 триллиона рублей, расходы — 16,241 триллиона.