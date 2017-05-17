Налоговые поступления в консолидированный бюджет России выросли на 20 процентов

За первые четыре месяца 2017 года налоговые поступления в консолидированный бюджет России выросли на один триллион рублей, или на 20 процентов. Об этом сообщил глава ФНС Михаил Мишустин, передает Rambler News Service.

«С января по апрель ФНС России продемонстрировала высокие темпы роста поступления доходов в бюджет. В консолидированный бюджет страны поступило 5,7 триллионов рублей, что на 20 процентов, или на один триллион рублей больше, чем за аналогичный период 2016 года. В федеральный бюджет поступило 3,1 триллиона рублей — рост на 39 процентов», — пояснил он.

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15 мая Казначейство России сообщило, что дефицит федерального бюджета с января по апрель составил 516 миллиардов рублей. Доходы бюджета за этот период достигли 4,762 триллиона рублей, расходы — 5,278 триллиона.

Федеральный бюджет России на 2017 год сформирован с прогнозным дефицитом в 3,2 процента ВВП (2,753 триллиона рублей) при среднегодовой цене в 40 долларов за баррель. Ожидается, что доходы казны составят 13,488 триллиона рублей, расходы — 16,241 триллиона.