Дефицит бюджета России достиг 516 миллиардов рублей

Дефицит федерального бюджета с января по апрель 2017 года составил 516 миллиардов рублей. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщает Казначейство России.

Доходы бюджета за этот период достигли 4,762 триллиона рублей, расходы — 5,278 триллиона.

Поступления от налога на добычу полезных ископаемых составили 1,335 триллиона рублей, от НДС — 1,148 триллиона рублей, от внешнеэкономической деятельности (таможенные пошлины) — 821,502 миллиарда.

Самой крупной статьей расходов за четыре месяца стала социальная политика — 1,945 триллиона рублей. На втором месте — национальная оборона (1,008 триллиона рублей), на третьем — национальная безопасность и правоохранительная деятельность (523,692 миллиарда рублей).

Федеральный бюджет России на 2017 год сформирован с прогнозным дефицитом в 3,2 процента ВВП (2,753 триллиона рублей) при среднегодовой цене нефти в 40 долларов за баррель. Ожидается, что доходы казны составят 13,488 триллиона рублей, расходы — 16,241 триллиона.

