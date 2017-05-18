Одобрены поправки в бюджет-2017

Правительство России одобрило поправки в федеральный бюджет на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, сообщает «Интерфакс».

Согласно новой редакции, дефицит бюджета на 2017 год будет снижен до 2,1 процента с 3,2 процента ВВП (до 1,924 триллиона рублей с 2,753 триллиона рублей). Доходы предлагается повысить до 14,632 триллиона рублей, расходы будут увеличены до 16,556 триллиона рублей, сообщается в поправках бюджета-2017, опубликованных на федеральном портале нормативных правовых актов.

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Прогнозируемый уровень инфляции в нынешнем году предложено зафиксировать на уровне 3,8 процента, вместо четырех в действующей редакции. Верхний предел внутреннего госдолга России на 1 января 2018 года может быть снижен на 1,125 триллиона рублей до 9,227 триллиона рублей. Верхний предел внешнего госдолга на 1 января 2018 года планируется снизить на 1,8 миллиарда долларов до 51,8 миллиарда долларов.

Нормативный размер Резервного фонда будет увеличен до 6,453 триллиона рублей по сравнению с предыдущей оценкой в 6,076 триллиона рублей. При этом использование средств Резервного фонда планируется сократить на 91,1 миллиарда рублей, до 1,61 триллиона рублей, Фонда национального благосостояния (ФНБ) — на 4,7 миллиарда рублей, до 663,5 миллиарда рублей.

Ранее 18 мая председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что доходы бюджета в нынешнем году могут быть больше официального прогноза на один триллион рублей.

В 2017 году Минфин России планирует направить на покрытие дефицита бюджета 1,061 триллиона рублей из Резервного фонда и 663,5 миллиарда рублей из ФНБ.