Силуанов назвал безопасный уровень дефицита бюджета

Безопасный уровень дефицита бюджета в 5–6 процентов ВВП еще не достигнут. Об этом, как передает Rambler News Service, заявил глава Минфина Антон Силуанов, представляя Госдуме поправки в бюджет 2017 года.

При этом министр отметил, что показатель дефицита бюджета 2017 года, не учитывающий доходы от продажи углеводородов уменьшится на 0,6 процентных пункта и составит 8,4 процента ВВП. «Это самый низкий показатель за последние девять лет», — подчеркнул Силуанов.

Согласно прогнозу финансового ведомства, общий дефицит бюджета в 2017 году сократится с 2,75 триллиона рублей (3,2 процента ВВП) до 1,92 триллиона рублей (2,1 процента).

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18 мая глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что доходы бюджета в нынешнем году могут быть больше официального прогноза на один триллион рублей.

В тот же день правительство России одобрило поправки в федеральный бюджет на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов. Дефицит бюджета на текущий год снижен с 3,2 до 2,1 процента ВВП (с 2,753 триллиона до 1,924 триллиона рублей). Доходы предлагается повысить до 14,632 триллиона рублей, расходы будут увеличены до 16,556 триллиона рублей.