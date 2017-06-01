Силуанов заявил о наличии денег у России

Деньги у государства есть, но важно контролировать качество расходов. Об этом в четверг, 1 июня, заявил глава Минфина России Антон Силуанов, сообщает ТАСС.

«Правило бюджетное и баланс [бюджета] на уровне 40 долларов за баррель для того, чтобы база была создана и понятны были условия. Важно качество расходов. Деньги точно есть», — сказал он, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Задача министерства финансов — обеспечить стабильность госбюджета при любых условиях. «Будь то внешние экономические изменения, цены на нефть, будь то санкции. Мы не должны на это обращать внимания, мы должны смотреть котировки цен на биржах», — отметил Силуанов.

18 мая председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что доходы бюджета в нынешнем году могут быть больше официального прогноза на один триллион рублей.

В тот же день правительство России одобрило поправки в федеральный бюджет на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов. Согласно новой редакции, дефицит бюджета на 2017 год будет снижен с 3,2 до 2,1 процента ВВП (с 2,753 триллиона до 1,924 триллиона рублей). Доходы предлагается повысить до 14,632 триллиона рублей, расходы будут увеличены до 16,556 триллиона рублей.

В феврале 2017 года Банк России начал покупать валюту в объеме дополнительных нефтегазовых доходов сверх заложенной в бюджете цены на нефть в 40 долларов за баррель. В случае снижения цены ниже данной отметки Минфин может начать продажу валюты.