Финансы
 

Президент сделал Силуанову замечание во время доклада о пострадавших от ЧС

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Антон Силуанов
Антон Силуанов

Президент России Владимир Путин сделал замечание министру финансов Антону Силуанову во время его доклада о выплатах пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. Об этом в четверг, 22 июня, передает «Интерфакс».

В ходе совещания с членами правительства президент попросил главу Минфина прокомментировать проблему, связанную с задержками перечисления государственной помощи пострадавшим от ЧС, которая была озвучена в ходе прямой линии 15 июня.

Силуанов доложил, что по линии его ведомства работа идет в оперативном режиме. «Казначейству даны необходимые поручения, чтобы эти решения и деньги, которые предусмотрены для выплаты гражданам, перечислялись незамедлительно, как только будет принято соответствующее решение и определены перечни нуждающихся в помощи», — ответил чиновник.

«Незамедлительно-то не получается, если в день только проведения мероприятия (прямой линии — прим. «Ленты.ру») были перечислены деньги, значит не незамедлительно. Я вас прошу повнимательнее к этому отнестись», — отметил Путин.

Ранее, 15 июня, в ходе ежегодной прямой линии Владимир Путин в ответ на жалобу жительницы села Краснокумского поручил Генпрокуратуре проверить, куда ушли деньги, выделенные федеральными властями на помощь пострадавшим от паводка жителям Ставропольского края. Глава государства также переадресовал данный вопрос губернатору региона. Тот заявил, что деньги не поступили. Позднее региональные власти сообщили, что первая часть выделенных из федерального бюджета средств поступила вечером 15 июня.

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