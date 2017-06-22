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Роструд «разоблачил» пожаловавшегося Путину почтальона

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Почтальон, который в ходе прямой линии пожаловался президенту России Владимиру Путину на маленькую зарплату, работает на полставки. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Роструда Всеволод Вуколов.

«Мы после прямой линии поговорили с руководством "Почты России" и выяснили, что 3600 рублей получают почтальоны, которые работают на полставки. То есть эти работники работают не целый восьмичасовой день, а только половину рабочего времени», — отметил Вуколов.

По его словам, средняя зарплата почтальонов составляет 14 тысяч рублей.

15 июня во время ежегодного общения президента с жителями страны ведущая заявила, что очень многие жалуются на низкий уровень зарплат. «У меня в руках целая пачка смсок, даже ммс — люди присылают нам в редакцию фотографии своих платежных ведомостей», — отметила журналист. Она зачитала некоторые сообщения. В частности, главе государства рассказали о заработной плате пожарного в Саратовской области — 8000 рублей в месяц, а также почтальона — 3600.

Путин в ответ заявил: «Насчет 3600 надо проверить, откуда берутся такие цифры, безусловно. Потому что есть у нас минимальный уровень заработной платы. МРОТ есть, он выше же чем 3600, но все люди, которых вы перечислили, относятся к такой категории бюджетников, которые не попали в так называемую указную категорию». «Что касается тех бюджетных сфер, которые попали в указы 2012 года, там более или менее у нас соблюдается порядок повышения уровня заработной платы», — констатировал президент. Он признал, что сложившаяся ситуация несправедлива, и добавил, что правительству поручено с 1 января проиндексировать доходы бюджетникам, которых не коснулись указы.

Сегодня МРОТ составляет 7500 рублей, с 1 июля он поднимется на 300 рублей. В апреле правительство установило прожиточный минимум за четвертый квартал 2016 года в размере 9691 рубля (цифра в целом по России). Премьер-министр Дмитрий Медведев обещал в ближайшие два года повысить МРОТ до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения (составил в четвертом квартале 10466 рублей).

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