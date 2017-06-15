Путин определил задачи для следующего президентского цикла

Главные задачи на следующий президентский цикл — это обеспечение роста доходов россиян и избавление их от нищеты. Об этом президент страны Владимир Путин заявил во время прямой линии в четверг, 15 июня.

При этом глава государства не уточнил, будет ли участвовать в следующих президентских выборах, но пообещал, что расскажет, кого хотел бы видеть своим преемником. В то же время Путин подчеркнул, что последнее слово — за избирателями.

«Только российский гражданин может определить, кто будет возглавлять страну», — сказал он.

Путина также спросили, собирается ли он провести еще одну прямую линию или нынешняя — последняя. «Если и будет какая-то линия, то только прямая, как сейчас», — отметил глава государства.

Это 15-я прямая линия с Путиным. Она длилась четыре часа. В ходе общения с президентом граждане обращались к нему с различными вопросами и с жалобами. В этом году глава государства ответил на 73 из них.