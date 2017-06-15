Российский президент рассказал о собственной злопамятности

Президент России в ходе прямой линии в четверг, 15 июня, признался, что «не суетится, а разбирается в мотивации» человека, который пытается его обмануть.

«У каждого здесь сидящего есть опыт, когда его пытались обмануть. И у вас, у меня, вообще у всех. Такого не бывает, чтобы нас не пытались обманывать. Я тоже человек, меня тоже пытаются иногда», — сказал Путин в ответ на вопрос о попытках предоставить ему ложную информацию.

По его словам, он сначала пробует разобраться в ситуации, «понять, чего человек хотел, зачем он это делал». «Но я этого не забуду», — подчеркнул Путин.