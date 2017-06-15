Путин поделился мечтой увидеть судьбоносные события прошлого

Если бы машина времени существовала, то президенту России Владимиру Путину было бы интересно с ее помощью увидеть, как строилась и развивалась страна. Об этом глава государства в четверг, 15 июня, заявил во время прямой линии.
«Мне очень интересно посмотреть, как строилась и развивалась наша страна, как строился тот же Петербург, как наши отцы и деды побеждали в Великой Отечественной войне. Знаете, я, когда хронику смотрю, иногда у меня слезы на глазах выступают. Конечно, хотелось бы это увидеть своими глазами», — сказал президент. Он добавил, что ему хотелось бы стать свидетелем того, «как принимались судьбоносные решения для развития России»
Путин отметил, что использование машины времени породило бы множество вопросов, в том числе этических. Например, можно ли во что-то вмешиваться и этим менять настоящее и будущее. «Я думаю, что лучше ничего не трогать. Потому что будет то, что должно быть, только с неизвестными последствиями», — подчеркнул он.
Прямая линия главы государства в 2017 году длилась почти четыре часа. Президент ответил на 72 вопроса жителей страны.