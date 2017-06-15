Путин рассказал о реанимации сталинских планов сооружения моста на Сахалин

Российские власти могут реанимировать идею строительства моста или тоннеля, который свяжет материк и остров Сахалин. Об этом в четверг, 15 июня, в ходе прямой линии заявил президент страны Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что такие планы были еще во времена Сталина, но так и не были реализованы. «Сейчас мы занимаемся реанимированием этих планов и думаем над этой проблемой», — сказал Путин.

Президент считает, что строительство перехода было бы «очень полезно для восстановления территориальной целостности страны». Кроме того, это позволит организовать движение товаров из Азии через Россию в Европу. «Но мост построить недостаточно, нужно было бы расширять и Транссиб, хотя он и так нуждается в расширении», — подчеркнул глава государства.

Путин сообщил, что, по предварительным оценкам, стоимость строительства моста на Сахалин должна быть ниже, чем у Крымского моста через Керченский пролив. «Там 286 миллиардов [рублей], по предварительным подсчетам. И этих денег недостаточно, потому что одного мостового перехода мало, нужны также подъездные пути, развязка всего дорожного комплекса», — пояснил Путин.

Он добавил, что были идеи, которые и сейчас прорабатываются, о том, чтобы на Сахалин строить не мост, а тоннель. «Решение пока не принято. Но мы, конечно, над этим думаем», — заявил президент.

Идея соединить материк с Сахалином появилась еще в XIX веке. В 1950 годах в основном силами заключенных началось строительство тоннеля, писала «Российская газета». Но оно было прекращено после смерти Сталина в 1953 году. Почти через полвека замысел реанимировали, но предложили строить не тоннель, а мост.

Существуют несколько проектов сооружения. Разработчики одного из них в 2015 году предлагали начать строительство в 2017-м, а закончить через семь лет. Стоимость его оценивалась в 450 миллиардов рублей.

В 2001 году власти Японии заявляли, что готовы взять на себя расходы по строительству перехода с острова Хоккайдо на Сахалин.