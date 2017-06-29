Финансы
 

Дефицит бюджета России сократится до 1,5 триллиона рублей в 2018 году

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Дефицит федерального бюджета России в 2018 году составит 1,6 процента ВВП или 1,5 триллиона рублей, а к 2020 году снизится до 0,8 процента ВВП. Об этом в четверг, 29 июня, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает Rambler News Service.

«Доходы [в 2018 году] запланированы на уровне 14,7 триллиона рублей, расходы — 16,2 триллиона рублей. Соответственно, дефицит — порядка 1,5 триллиона рублей. Я напомню, что по итогам прошлого года дефицит сложился в три триллиона рублей», — сказал он в ходе заседания правительства.

Осенью, после рассмотрения на заседании правительства, проект бюджета будет представлен в Госдуму, отметил премьер-министр.

18 мая правительство России одобрило поправки в федеральный бюджет на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов. В тот же день Медведев заявил, что доходы бюджета в нынешнем году могут быть больше официального прогноза на один триллион рублей.

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