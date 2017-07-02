Путин одобрил поправки в бюджет-2017

Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Согласно документу, прогнозируемый общий объем доходов бюджета в этом году составит 14678,8 миллиарда рублей — эта сумма на 1191,3 миллиарда превышает ту, что была утверждена ранее. При этом общий объем расходов также окажется больше на 361,8 миллиарда рублей и составит 16602,6 миллиарда.

Дефицит федерального бюджета прогнозируется на уровне 1923,8 миллиарда рублей, что на 829,4 миллиарда меньше, чем предполагалось ранее.

Заложенный прогноз цены на нефть повышен в документе до 45,6 долларов за баррель вместо прежних 40 долларов.

Поправки в закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 21 июня были утверждены Госдумой, 28 июня — Советом Федерации. В мае изменения одобрило правительство России. Тогда же глава кабинета министров Дмитрий Медведев допустил, что доходы бюджета в нынешнем году могут превысить официальный прогноз на триллион рублей.

