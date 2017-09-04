Джордж, ты ковбой

Петиция о признании Джорджа Сороса террористом набрала за 10 с небольшим дней 100 тысяч подписей на сайте Белого дома. Миллиардера и филантропа обвиняют в стремлении подорвать конституционный строй в США. Теперь американская администрация должна рассмотреть это обращение. Сороса ненавидят многие. В основном речь идет о правительствах самых разных стран — США, где он работает, и даже Венгрии и Израиля, которые являются для Сороса «родными» государствами. С другой стороны, он сделал много добра для отдельных людей по всему миру. Являясь крупных благотворителем, Сорос вкладывал деньги в развитие науки и талантливых ученых во всех уголках земного шара.

Джордж Сорос не всегда был одиозной фигурой. В период расцвета Уолл-стрит в 1980-е годы он считался вполне скромным мультимиллионером. Он тогда управлял вместе со своим партнером Джимом Роджерсом хедж-фондом Quantum. Роджерс, в отличие от Сороса, бизнесмен сугубо аполитичный, зато он прославился своими экстравагантными прогнозами и высказываниями относительно состояния мировой и американской финансовой системы. Но в те времена ни тот, ни другой не были знаменитостями и всемирными гуру. Их хорошо знали только специалисты по фондовому рынку.

Фунт лиха для Англии

По-настоящему прославился Сорос десятилетие спустя, когда ему уже перевалило за 60. В 1992 году он затеял сложную игру против британского фунта стерлингов. Считалось, что национальная валюта Соединенного Королевства переоценена относительно доллара и немецкой марки, поскольку инфляция в Англии была выше, чем в Германии, равно как и ставка рефинансирования. Тем не менее курс на протяжении долгого времени практически не менялся.

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Сорос увидел это противоречие и начал активно заходить в «короткие» позиции по фунту. Всего он инвестировал около 10 миллиардов долларов, рассчитывая на девальвацию британской валюты. Его примеру последовали и другие игроки, в результате чего давление на фунт стало невыносимым. Банк Англии и Минфин страны защищались как могли, но в конце концов не выдержали и провели девальвацию. Британия потеряла порядка 3,4 миллиарда фунтов стерлингов, а о Соросе узнал весь мир. Еще бы: это ведь «человек, который обанкротил Банк Англии».

Но Соросу этого было мало. Казалось, он притягивает к себе финансовые скандалы и потрясения. Следующее его «достижение» — азиатский финансовый кризис, запустивший цепочку бедствий на фондовых рынках по всему миру, включая дефолт в России и крах доткомов в США.

А началось все летом 1997 года. Сорос «зарядил» на падение таиландского бата более 1 миллиарда долларов, примерно одну десятую всех своих финансовых ресурсов. Возможности тайского ЦБ были существенно ниже, чем у Банка Англии, так что сопротивление было недолгим. Бат рухнул, и возникла цепная реакция, поразившая всю Восточную Азию, от Кореи до Индонезии. Кроме того, Сорос приложил руку к падению малайзийского ринггита.

16 сентября 1992 года Англия пережила «черную среду», к кризису приложил руку и Джордж Сорос Фото: Dave Culkin / AP

Тогда-то и прозвучали впервые обвинения в адрес Сороса не просто в инвестиционном «стервятничестве» — наживе на чужих бедах, но и в политической мотивированности его действий. Против Сороса открыто выступили официальные лица, в том числе премьер-министр Малайзии Махатхир Мохаммад (знаменитый реформатор, обеспечивший стране экономический бум в 1990-е годы). Он заявил, что Сорос обрушил бат и ринггит не просто так, а с конкретной политической целью — наказать страны АСЕАН за прием в свои ряды Мьянмы, которую тогда обвиняли в нарушении прав человека.

Нобелевский лауреат против

С другой стороны, миллиардера атаковал гуру экономической науки, будущий нобелевский лауреат Пол Кругман. Он даже ввел в оборот термин «соросы» для обозначения спекулянтов, манипулирующих рынками и устраивающих кризисы по всему земному шару. По его мнению, зачастую валютный кризис возможен, но не неизбежен. И вот тут-то и объявляются «соросы», толкающие всю финансовую систему в пропасть.

Самого Сороса Кругман обвинял еще и в том, что тот без зазрения совести использует связи для получения инсайдерской информации. Так, в 1998 году он обвинил миллиардера в сговоре с будущим председателем ЦБ Бразилии Антониу Фрагой. Располагая данными о финансовой политике государства, Сорос, по мнению Кругмана, вовсю скупал долговые обязательства южноамериканской страны. Впоследствии, впрочем, Кругман смягчил обвинения, дабы не попасть под иски за клевету, но не отказался от крайне негативной оценки инвестора в принципе.

На самом деле довольно сложно оценить роль Сороса в азиатском кризисе. Очевидно, что масштаб проблем там нарастал на протяжении целого десятилетия, так что в какой-то степени произошедшее было естественным. В то же время отрицать игру миллиардера против ринггита и бата не приходится. Справедливости ради стоит только отметить, что были инвесторы, которые валили таиландскую валюту даже активнее: например, Джулиан Робертсон из Tiger Fund, поставивший на падение бата сразу 3 миллиарда долларов.

Экономист Пол Кругман обвинял Джорджа Сороса в получении инсайдерской информации и недобросовестных финансовых спекуляциях Фото: Phil Walter / GettyImages

Чем дальше, тем больше Джордж Сорос превращался в настоящее пугало для мировой общественности — особенно правых взглядов. Это связано еще и с тем, что с 1980-х годов бизнесмен развернул активнейшую благотворительную деятельность, финансируя сотни неправительственных организаций по всему миру как через гранты, так и напрямую. Часть этих НКО была политически нейтральна: поддерживала ученых в области точных и естественных наук, финансировала экономические проекты в странах третьего мира. Но другая часть активно занималась политикой, что вызывало большое раздражение у их оппонентов.

C биржи — в политику

Все последующие скандалы были уже так или иначе связаны с политикой. То есть с тем, как Сорос деньги тратит, а не зарабатывает. Правда, после выборов 2016 года в США инвестор поставил многие миллиарды долларов на то, что победа Дональда Трампа нанесет ущерб экономике и финансовым рынкам, — и потерпел сокрушительное поражение. Котировки многие месяцы росли, а открытые структурами Сороса короткие позиции принесли ему убытки на миллиард.

Похоже, миллиардеру изменило его хладнокровие — Трампа и его сторонников он сильно невзлюбил, а они ответили ему полной взаимностью, громя инвестора на страницах своих изданий, в частности в Breitbart. В очередной раз подтвердилась истина, что эмоциям в бизнесе не место.

Как бы то ни было, но в 1990-е западные консерваторы ничего особо не имели против Сороса, поскольку он вкладывал миллиарды в преодоление последствий деятельности коммунистических режимов в Восточной Европе. Это правую публику более чем устраивало. Совершенно другое дело — спонсирование левых и леволиберальных организаций, причем уже не в развивающихся государствах, а непосредственно в США.

Так, уже в этом году Сороса обвинили в финансировании анархистов, сорвавших выступления сторонников Трампа в Калифорнийском университете. По документам это действительно так. Правда, вызывает сомнение возможность лично Сороса давать конкретные указания радикалам в каждом отдельном случае. Еще раньше к миллиардеру были претензии по поводу поддержки организаций, развернувших массовые антитрампистские протесты в начале 2017-го. Но одно дело — мирный протест, и совсем другое — насильственный срыв мероприятий, да еще таких, которые проводятся в поддержку свободы слова. Раздражение в американском обществе приблизилось к точке кипения.

Джорджа Сороса недолюбливают во многих странах мира Фото: imago stock&people / GlobalLookPress

Враг государств

США в результате присоединились к государствам, объявившим Соросу войну за его «антинациональную деятельность». А таких государств немало. Первой в списке закономерно значится родина миллиардера — Венгрия, где он стал персоной нон грата и объявлен в розыск. Причина — активное участие бизнесмена в политической борьбе с целью свержения премьер-министра страны Виктора Орбана. Популярный политик правоконсервативных взглядов вступил в конфликт с Соросом в 2015 году из-за его позиции по вопросу массовой иммиграции в Европу (Орбан — ярый противник мигрантов).

В итоге правительство обвинило миллиардера во вмешательстве во внутренние дела страны, в том числе и через образовательные учреждения Венгрии, в частности будапештский Центрально-Европейский университет. Против этих организаций были приняты законодательные поправки, ограничивающие их возможность тем или иным способом влиять на политику. Кроме того, против Сороса развернули пропагандистскую кампанию, которую сам миллиардер назвал антисемитской.

Государство Израиль такие высказывания миллиардера (венгерского еврея по происхождению) не то что не поддержало, а напротив, разразилось критикой в его адрес. У правительства Биньямина Нетаньяху к Соросу свои очень старые счеты. В первую очередь — за поддержку леволиберальных организаций, которые, как считают в Иерусалиме, сочувствуют палестинцам и представляют собой угрозу еврейской государственности.

В Израиле хорошо помнят брошенную еще в 1990-е годы реплику инвестора: «Не то что бы я против того, чтобы у евреев было свое государство, я просто не хочу быть его частью». Сорос не раз заявлял, что антисемитизм в современном мире вызван политикой самого Израиля.

Венгерские власти законодательно ограничили влияние Джорджа Сороса на внутреннюю политику страны Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Говоря о глобальной нелюбви к Соросу, нельзя не упомянуть Россию, где финансируемые им организации были признаны нежелательными в конце 2015 года. В РФ Сороса неоднократно ругали и за поддержку «цветных революций» на постсоветском пространстве, что для российских властей является таким же грехом, как поддержка палестинцев — для израильских.

Между тем, в 90-х годах прошлого века инвестор оказывал российской науке значительную поддержку. После развала СССР он решил отдать ей часть своих денег через Международный научный фонд. В 1993 году структура раздала 25 тысячам российских ученых (работающим в теоретической сфере и имевшим не менее трех публикаций в рецензируемых журналах) по 500 долларов в качестве единовременной помощи. Кроме того, средства миллиардера пошли на закупку оборудования для лабораторий, на пополнение фондов свыше сотни российских библиотек. В 1996 году Сорос открыл интернет-центры в 33 российских вузах и взял на себя расходы на трафик и обслуживание.

По оценке Forbes, к 2013-му Джордж Сорос потратил на благотворительность по всему миру 10 миллиардов долларов, он вошел в тройку крупнейших филантропов года. Деньги он тратил на самые разные программы — от стерилизации игл в больницах Калифорнии до поддержки науки в США, Венгрии, России, ЮАР и многих других странах мира. И если отдельные люди наверняка благодарны ему за конкретную помощь, то многих правительствам не нравится то, что Сорос пытается внедрить в их страны принцип открытого общества и выступает за расширение свобод. Власти США его недолюбливают за то, что он часто находится в оппозиции официальной линии Белого дома. Как уже было сказано, Сорос — один из главных противников Трампа. Но выступал он и против Джорджа Буша-младшего, считая его политику опасной для США и для всего мира в целом. Слово «выступал» здесь следует читать как «тратил деньги». Консерваторы не любят Сороса и за то, что он является одним из главных сторонников легализации марихуаны в Соединенных Штатах. По его мнению, это позволит увеличить бюджетные поступления и снизить число преступлений, связанных с нелегальным оборотом наркотиков.

В итоге Джордж Сорос, один из самых успешных игроков на фондовом рынке XX века, сторонник демократии и открытого общества, крупнейший благотворитель, превратился в настоящий жупел для правых и консерваторов по всему миру. Причем речь не о блогерах-конспирологах, а о респектабельных и уважаемых политических деятелях. Этим можно было бы пренебречь, если бы престарелого богача носили на руках в противоположном лагере. Но ничего такого нет и близко: для левых Сорос — классический образец беспринципного, коррумпированного капиталиста-стервятника, который одним взмахом пальцев обрекает на нищету целые народы. И никакая филантропия тут не поможет — не зря те самые американские анархисты, которые получают подпитку от организаций, связанных с фондами инвестора, на одном из мероприятий скандировали: «Сорос, Сорос, где наши деньги?»