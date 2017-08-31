Евро упал ниже 69 рублей

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 69 рублей впервые с 21 июля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

В 17:10 мск курс единой европейской валюты снизился по сравнению с предыдущим закрытием на 62 копейки, до 68,98 рубля, американской — на 39 копеек, до 58,18 рубля.

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Рубль укрепляется на фоне растущих нефтяных котировок. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,5 процента, до 51,98 доллара за баррель.

31 августа глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что ожидает более мягкого ослабления российской валюты, чем прогнозировалось ранее — в конце нынешнего года доллар будет стоить 63 рубля, а не 68 рублей.

В конце июня председатель совета директоров «Русснефти» Михаил Гуцериев заявил, что к осени нефтяные котировки поднимутся и баррель будет стоить более 50 долларов.