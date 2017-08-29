ЦБ поднял официальный евро выше 70 рублей

Официальный курс евро, установленный Банком России на 30 августа, составляет 70,43 рубля. Он вырос на 59 копеек. Доллар при этом подешевел на полторы копейки, до 58,53 рубля. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

Материалы по теме Сланцы подмочило Смертельная стихия оставила Америку без бензина

На Московской бирже единая европейская валюта к 13:00 мск поднялась в цене на 86 копеек, до уровня 70,84 рубля, американская — на 42 копейки, до 58,86 рубля. Цена на нефть марки Brent опустилась на 0,56 процента до 51,12 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE.

В начале августа глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что курс рубля будет колебаться, но в ограниченном диапазоне.

«Мы видим, что рубль вернулся на те уровни, которые мы считаем нормальными в текущей ситуации. Каких-то резких, драматических изменений здесь абсолютно ждать не стоит», — отметил чиновник.