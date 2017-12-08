Россия оказалась среди аутсайдеров экономического развития

Россия заняла 12-е место среди 20 наиболее развитых стран мира по подсчетам индекса готовности к будущему, который подготовил ВЦИОМ. Об этом сообщает РИА Новости

На первом месте значится Германия, втором — США, третьем — Великобритания. «Среди аутсайдеров Аргентина, Турция, Саудовская Аравия, Бразилия и, увы, Россия», — отметил директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Как пояснил Федоров, первое такое исследование коснулось стран «Большой двадцатки». «Нашей целью было понять, насколько они — а значит, косвенно, и мир в целом, — готовы к тем вызовам будущего, которые видны уже сейчас, но в полной мере проявятся через 10-15 лет», — сказал аналитик.

Индекс состоит из нескольких показателей: уровень развития экономики, науки, образования, гражданской активности, безопасности и международного влияния.

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По индикатору «Развитие экономики» лидирует Германия, затем идут США и Япония. По показателю «Международное влияние» лидером является Германия, Россия — на 12-й позиции. По индикатору «Безопасность и суверенитет» на первом месте США, Россия на 6-й строке.

В опубликованном в октябре рейтинге Всемирного банка Doing Business, который оценивает простоту ведения бизнеса, Россия заняла 35-е место из 190 стран. За год страна поднялась в рейтинге на пять строчек.