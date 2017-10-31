В юбилейном, 15-м, рейтинге Doing Business Всемирного банка (ВБ) Россия поднялась на пять строчек и заняла 35 место из 190. Об этом в ходе совещания у президента России Владимира Путина с членами правительства рассказал глава министерства экономического развития Максим Орешкин. Росту способствовали облегчение доступа к займам, быстрый доступ к электросетям, упрощение международной торговли, а также процедуры регистрации имущества. За последние четыре года Россия поднялась в рейтинге на 65 позиций.

«Если в прошлом году у нас была несколько отрицательная динамика, то в этом году тенденцию удалось переломить, и рейтинг для России значительно вырос», — отметил Максим Орешкин.

В 2016 году составители рейтинга обновили методологию подсчета, внеся неразбериху. В 2015-м Россия занимала 51-ю строчку рейтинга Doing Business или 36-ю по новой методологии, в 2016-м — 40-ю, опустившись на четыре позиции. В этот раз никаких недоразумений быть не может — чистый рост на пять позиций.

Сводный рейтинг Всемирного банка Doing Business включает в себя показатели стран по ряду параметров, совокупность которых демонстрирует простоту старта и ведения бизнеса в каждой из стран. В рейтинге представлены 190 государств, расположение которых зависит от показателей более десятка субиндексов: старт бизнеса, получение разрешения на строительство, подключение к электросетям, доступ к кредитам, регистрация имущества и др. Рейтинг помогает странам сфокусироваться на областях, в которых у них выявлены недостатки, а инвесторам определять в какую страну будет выгоднее вложить свои деньги.

Где рванули

Ключевой показатель роста — облегчение доступности кредитов для предпринимателей. В этом направлении Министерство экономического развития (МЭР) в течение года реализовало сразу несколько программ. Например, «Шесть с половиной» — программа, разработанная МЭР совместно с Банком России и реализованная федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. Успех «Шести с половиной» — во многом личная заслуга министра экономического развития Максима Орешкина.

«Россия вошла в 10 лучших стран в мире по подключению к сетям и в топ-30 в части регистрации собственности, исполнения контрактов, регистрации предприятий и кредитования», — отметил министр на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Благодаря программе «Шесть с половиной» предприниматели могут взять льготные кредиты по ставке 10,6 процентов годовых (для малого бизнеса) и 9,6 процентов — для среднего. Банки, участвующие в программе «Шесть с половиной», получают возможность рефинансирования в Банке России по ставке 6,5 процентов годовых — отсюда и название этой программы. В «Шесть с половиной» участвуют 45 банков, включая крупнейшие банки страны.

Эксперты Всемирного банка отмечают улучшение ситуации с международной торговлей. Во многом рост по этому показателю обусловлен запуском нового порта в Финском заливе, который повысил конкуренцию на рынке и снизил стоимость таможенного оформления в Большом порту Санкт-Петербурга.

Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Третий важный фактор — значительное упрощение процесса регистрации имущества. По этому субиндексу Россия заняла 12-е место из 190, а общее время ожидания для регистрации имущества снизилось с 52 дней в 2004 году (именно тогда ВБ включил этот субиндекс в рейтинг) до 13 дней. Росреестр (подведомственный орган МЭР), оформляющий права на собственность, разместил на собственном сайте необходимый для регистрации имущества перечень документов, открыл горячую линию. Это позволило значительно сократить время регистрации: например, в Москве и Санкт-Петербурге — до 7 дней.

Кроме того, Минэкономразвития реализует проект «Повышение эффективности деятельности Росреестра»: в ведомстве вводится система премирования, чтобы снизить коррупционные риски. Также МЭР планирует устранить законодательные препоны, тормозящие работу ведомства.

Стабильно высокие позиции России по субиндексу «доступ к электросетям» — 10 место из 190 стран. Эксперты Всемирного банка отмечают надежность электросетей, прозрачность установленного тарифа и его низкую стоимость. «Чтобы подключить электричество в России, вам придется пройти всего три процедуры против пяти в среднем по миру», — говорится в докладе. Для подключения предприятия к сети достаточно 80 дней, а это средний показатель среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Высокий результат у России и по показателю «обеспечение контрактов». Речь идет о процедурах, затраченном времени и издержках при судебных разбирательствах по вопросам долгов. Россия тут заняла 18-е место в мире. Эксперты ВБ отмечают скорость вынесения решений, определяемую во многом прогрессивной электронной судебной системой. По оценкам ВБ, среднее коммерческое разбирательство длится в России около 337 дней — против 578 дней в странах ОЭСР. Стоимость судебных тяжб в России значительно ниже, чем в странах ОЭСР. Средний размер арбитражной претензии в России составляет 1,075 миллиона рублей, а стоимость расходов на судебное разбирательство не превышает 15 процентов от среднего размера претензии, то есть около 162 тысячи рублей, что в полтора раза меньше аналогичного показателя среди стран ОЭСР.

Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

Наконец, запустить свое дело в России можно теперь, по данным Всемирного банка, всего за 10 дней с помощью четырех процедур. По этому показателю Россия занимает 28-е место в рейтинге Doing Business. Для сравнения, 15 лет назад для запуска своего бизнеса в России требовалось девять процедур и 43 дня. Стоимость всех этих процедур снизилась в 12 раз.

Где просели

Сложности, по мнению аналитиков ВБ, в России по-прежнему наблюдается с разрешением на строительство. В качестве примера ВБ приводит необходимость получить одобрение властей на строительство склада — это займет на 50 процентов больше времени, чем в среднем по миру, но и это большой шаг вперед. За шесть лет срок сократился наполовину. Для получения разрешения на строительство в России потребуется пройти 15 процедур и потратить на это в среднем 231 день, против 12,5 процедур за 155 дней в странах ОЭСР.

«Вместе с тем есть сферы, где мы выглядим пока еще очень плохо. Например, получение разрешения на строительство, здесь у нас 115-е место, и международная торговля, где мы занимаем сотую позицию», — признает Орешкин.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Действительно, невзирая на ряд успешных мер, среди которых модернизация таможенной инфраструктуры, введение электронного документооборота, стоимость оформления таможенных документов по-прежнему высока. Среднее время на экспорт товара — 72 часа против 12,7 часов в странах ОЭСР. Расходы на экспорт и импорт в России также в несколько раз превосходят аналогичные показатели ОЭСР. Например, таможенный сбор на импорт в России — 400 долларов, а в странах ОЭСР — 111,6 долларов.

Негативная динамика наблюдается в субиндексе «налогообложение». По этому показателю Россия опустилась на семь позиций и заняла 51-е место среди 190 экономик. За год предприниматель заплатит семь типов налогов (против 11-ти в странах ОЭСР), однако потратит на это в среднем 168 часов против 161 часа в ОЭСР. Доля же налогов от уровня доходов в России также выше — 47,6 процентов против 40,1 процента в ОЭСР.

Соседи и лидеры рейтинга

Новыми конкурентами и одновременно соседями России в рейтинге Doing Business стали Франция, Голландия, Швейцария и Япония. Среди крупных европейских экономик Россия обогнала Бельгию и Италию. Также Россия превзошла всех своих партнеров по объединению БРИКС: Бразилия оказалась на 125-м месте, Индия заняла 100-ю позицию, Китай — 78-ю, ЮАР — 82-ю.

На дне рейтинга предсказуемо расположились Сомали, Эритрея, Венесуэла, Южный Судан и Йемен. Наиболее же оптимальной страной для ведения бизнеса эксперты Всемирного банка снова признали Новую Зеландию. На втором месте — Сингапур, на третьем — Дания. На четвертой позиции — Южная Корея, которой удалось обойти Гонконг. В десятку также вошли США, Великобритания, Норвегия, Грузия и Швеция.

Новые рубежи

В ходе совещания у президента России Максим Орешкин подчеркнул, что рейтинг — это не самоцель, он помогает странам осознать, где у них выявлены проблемы, и помочь с их решением. Основная задача министерства экономического развития — это создание благоприятных условий для инвестиций и ведения бизнеса в России, и у ведомства уже есть рецепт, как это сделать.

«Главный показатель — это рост объема инвестиционной активности малого и среднего бизнеса. Здесь действительно, как вы отметили, у нас неплохие показатели, но задача, чтобы не просто сохранить эти показатели в следующем году, а добиться более высоких темпов роста инвестиционной активности», — отметил глава МЭР Орешкин.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

Министр назвал четыре ключевых цели, которые предстоит достичь правительству для улучшения делового климата в России. Во-первых, это доведение до завершения уже начатых реформ, реализация дорожных карт и активное использование цифровых технологий.

«Тот законопроект, который был подготовлен нашим министерством, прошел нулевое чтение в парламенте, готовится к утверждению правительством. Главная задача в рамках этого законопроекта — это переход от принципа наказания к принципу предотвращения и создания умных систем оценки риска», — заявил министр. Смена парадигмы в контрольно-надзорных органов, по словам Орешкина, — вторая главная цель на ближайшее время.

Министерство экономического развития отвечает за рост экономики России. Максим Орешкин возглавил ведомство 30 ноября 2016 года. До этого он занимал пост заместителя министра финансов. Согласно последним прогнозам, в 2017 году ВВП России вырастет на 2,1 процента.

Для повышения делового климата в России необходимо экстраполировать успешные кейсы и практики из федеральных центров и крупных городов по всей России. В этом направлении МЭР совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) продолжает вести активную работу, невзирая на уже достигнутый прогресс. В качестве примера можно привести программу по повышению производительности труда, которую МЭР реализует совместно с Минтруда. Глава ведомства Максим Топилин в ходе совещания рассказал, что в рамках этой программы из бюджета будет выделено 500 миллионов рублей. Программа будет реализоваться в течение 2018-2020 годов, в пилотном проекте участвуют шесть регионов.

Наконец, по словам Орешкина, России пора отказываться от крена в сторону технических процедур и переносить акцент на развитие человеческого капитала — главный фактор конкурентоспособности экономики в XXI веке.