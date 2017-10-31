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Подросли

Россия поднялась в рейтинге Всемирного банка Doing Business

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Фото: Bloomberg / Getty Images

В юбилейном, 15-м, рейтинге Doing Business Всемирного банка (ВБ) Россия поднялась на пять строчек и заняла 35 место из 190. Об этом в ходе совещания у президента России Владимира Путина с членами правительства рассказал глава министерства экономического развития Максим Орешкин. Росту способствовали облегчение доступа к займам, быстрый доступ к электросетям, упрощение международной торговли, а также процедуры регистрации имущества. За последние четыре года Россия поднялась в рейтинге на 65 позиций.

«Если в прошлом году у нас была несколько отрицательная динамика, то в этом году тенденцию удалось переломить, и рейтинг для России значительно вырос», — отметил Максим Орешкин.

В 2016 году составители рейтинга обновили методологию подсчета, внеся неразбериху. В 2015-м Россия занимала 51-ю строчку рейтинга Doing Business или 36-ю по новой методологии, в 2016-м — 40-ю, опустившись на четыре позиции. В этот раз никаких недоразумений быть не может — чистый рост на пять позиций.

Где рванули

Ключевой показатель роста — облегчение доступности кредитов для предпринимателей. В этом направлении Министерство экономического развития (МЭР) в течение года реализовало сразу несколько программ. Например, «Шесть с половиной» — программа, разработанная МЭР совместно с Банком России и реализованная федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. Успех «Шести с половиной» — во многом личная заслуга министра экономического развития Максима Орешкина.

«Россия вошла в 10 лучших стран в мире по подключению к сетям и в топ-30 в части регистрации собственности, исполнения контрактов, регистрации предприятий и кредитования», — отметил министр на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Благодаря программе «Шесть с половиной» предприниматели могут взять льготные кредиты по ставке 10,6 процентов годовых (для малого бизнеса) и 9,6 процентов — для среднего. Банки, участвующие в программе «Шесть с половиной», получают возможность рефинансирования в Банке России по ставке 6,5 процентов годовых — отсюда и название этой программы. В «Шесть с половиной» участвуют 45 банков, включая крупнейшие банки страны.

Эксперты Всемирного банка отмечают улучшение ситуации с международной торговлей. Во многом рост по этому показателю обусловлен запуском нового порта в Финском заливе, который повысил конкуренцию на рынке и снизил стоимость таможенного оформления в Большом порту Санкт-Петербурга.

Третий важный фактор — значительное упрощение процесса регистрации имущества. По этому субиндексу Россия заняла 12-е место из 190, а общее время ожидания для регистрации имущества снизилось с 52 дней в 2004 году (именно тогда ВБ включил этот субиндекс в рейтинг) до 13 дней. Росреестр (подведомственный орган МЭР), оформляющий права на собственность, разместил на собственном сайте необходимый для регистрации имущества перечень документов, открыл горячую линию. Это позволило значительно сократить время регистрации: например, в Москве и Санкт-Петербурге — до 7 дней.

Кроме того, Минэкономразвития реализует проект «Повышение эффективности деятельности Росреестра»: в ведомстве вводится система премирования, чтобы снизить коррупционные риски. Также МЭР планирует устранить законодательные препоны, тормозящие работу ведомства.

Стабильно высокие позиции России по субиндексу «доступ к электросетям» — 10 место из 190 стран. Эксперты Всемирного банка отмечают надежность электросетей, прозрачность установленного тарифа и его низкую стоимость. «Чтобы подключить электричество в России, вам придется пройти всего три процедуры против пяти в среднем по миру», — говорится в докладе. Для подключения предприятия к сети достаточно 80 дней, а это средний показатель среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Высокий результат у России и по показателю «обеспечение контрактов». Речь идет о процедурах, затраченном времени и издержках при судебных разбирательствах по вопросам долгов. Россия тут заняла 18-е место в мире. Эксперты ВБ отмечают скорость вынесения решений, определяемую во многом прогрессивной электронной судебной системой. По оценкам ВБ, среднее коммерческое разбирательство длится в России около 337 дней — против 578 дней в странах ОЭСР. Стоимость судебных тяжб в России значительно ниже, чем в странах ОЭСР. Средний размер арбитражной претензии в России составляет 1,075 миллиона рублей, а стоимость расходов на судебное разбирательство не превышает 15 процентов от среднего размера претензии, то есть около 162 тысячи рублей, что в полтора раза меньше аналогичного показателя среди стран ОЭСР.

Наконец, запустить свое дело в России можно теперь, по данным Всемирного банка, всего за 10 дней с помощью четырех процедур. По этому показателю Россия занимает 28-е место в рейтинге Doing Business. Для сравнения, 15 лет назад для запуска своего бизнеса в России требовалось девять процедур и 43 дня. Стоимость всех этих процедур снизилась в 12 раз.

Где просели

Сложности, по мнению аналитиков ВБ, в России по-прежнему наблюдается с разрешением на строительство. В качестве примера ВБ приводит необходимость получить одобрение властей на строительство склада — это займет на 50 процентов больше времени, чем в среднем по миру, но и это большой шаг вперед. За шесть лет срок сократился наполовину. Для получения разрешения на строительство в России потребуется пройти 15 процедур и потратить на это в среднем 231 день, против 12,5 процедур за 155 дней в странах ОЭСР.

«Вместе с тем есть сферы, где мы выглядим пока еще очень плохо. Например, получение разрешения на строительство, здесь у нас 115-е место, и международная торговля, где мы занимаем сотую позицию», — признает Орешкин.

Действительно, невзирая на ряд успешных мер, среди которых модернизация таможенной инфраструктуры, введение электронного документооборота, стоимость оформления таможенных документов по-прежнему высока. Среднее время на экспорт товара — 72 часа против 12,7 часов в странах ОЭСР. Расходы на экспорт и импорт в России также в несколько раз превосходят аналогичные показатели ОЭСР. Например, таможенный сбор на импорт в России — 400 долларов, а в странах ОЭСР — 111,6 долларов.

Негативная динамика наблюдается в субиндексе «налогообложение». По этому показателю Россия опустилась на семь позиций и заняла 51-е место среди 190 экономик. За год предприниматель заплатит семь типов налогов (против 11-ти в странах ОЭСР), однако потратит на это в среднем 168 часов против 161 часа в ОЭСР. Доля же налогов от уровня доходов в России также выше — 47,6 процентов против 40,1 процента в ОЭСР.

Соседи и лидеры рейтинга

Новыми конкурентами и одновременно соседями России в рейтинге Doing Business стали Франция, Голландия, Швейцария и Япония. Среди крупных европейских экономик Россия обогнала Бельгию и Италию. Также Россия превзошла всех своих партнеров по объединению БРИКС: Бразилия оказалась на 125-м месте, Индия заняла 100-ю позицию, Китай — 78-ю, ЮАР — 82-ю.

На дне рейтинга предсказуемо расположились Сомали, Эритрея, Венесуэла, Южный Судан и Йемен. Наиболее же оптимальной страной для ведения бизнеса эксперты Всемирного банка снова признали Новую Зеландию. На втором месте — Сингапур, на третьем — Дания. На четвертой позиции — Южная Корея, которой удалось обойти Гонконг. В десятку также вошли США, Великобритания, Норвегия, Грузия и Швеция.

Новые рубежи

В ходе совещания у президента России Максим Орешкин подчеркнул, что рейтинг — это не самоцель, он помогает странам осознать, где у них выявлены проблемы, и помочь с их решением. Основная задача министерства экономического развития — это создание благоприятных условий для инвестиций и ведения бизнеса в России, и у ведомства уже есть рецепт, как это сделать.

«Главный показатель — это рост объема инвестиционной активности малого и среднего бизнеса. Здесь действительно, как вы отметили, у нас неплохие показатели, но задача, чтобы не просто сохранить эти показатели в следующем году, а добиться более высоких темпов роста инвестиционной активности», — отметил глава МЭР Орешкин.

Министр назвал четыре ключевых цели, которые предстоит достичь правительству для улучшения делового климата в России. Во-первых, это доведение до завершения уже начатых реформ, реализация дорожных карт и активное использование цифровых технологий.

«Тот законопроект, который был подготовлен нашим министерством, прошел нулевое чтение в парламенте, готовится к утверждению правительством. Главная задача в рамках этого законопроекта — это переход от принципа наказания к принципу предотвращения и создания умных систем оценки риска», — заявил министр. Смена парадигмы в контрольно-надзорных органов, по словам Орешкина, — вторая главная цель на ближайшее время.

Для повышения делового климата в России необходимо экстраполировать успешные кейсы и практики из федеральных центров и крупных городов по всей России. В этом направлении МЭР совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) продолжает вести активную работу, невзирая на уже достигнутый прогресс. В качестве примера можно привести программу по повышению производительности труда, которую МЭР реализует совместно с Минтруда. Глава ведомства Максим Топилин в ходе совещания рассказал, что в рамках этой программы из бюджета будет выделено 500 миллионов рублей. Программа будет реализоваться в течение 2018-2020 годов, в пилотном проекте участвуют шесть регионов.

Наконец, по словам Орешкина, России пора отказываться от крена в сторону технических процедур и переносить акцент на развитие человеческого капитала — главный фактор конкурентоспособности экономики в XXI веке.

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