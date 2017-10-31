Орешкин заявил о подъеме России в рейтинге Doing Business на пять позиций

В новом рейтинге Всемирного банка Doing Business, который отображает простоту ведения бизнеса в странах, Россия поднялась на пять позиций и теперь занимает 35-е место из 190 стран. Об этом в ходе совещания правительства рассказал министр экономического развития (МЭР) Максим Орешкин, сообщает Rambler News Service.

«Сегодня будет опубликован рейтинг Doing Business Всемирного банка, Россия здесь поднялась на 5 позиций по сравнению с результатом прошлого года и занимает теперь 35 место», — сказал Орешкин.

Министр напомнил, что еще в 2011 году Россия занимала всего лишь 124 позицию в престижном рейтинге Всемирного банка. По его словам, Россия достигла самого большого прогресса среди всех стран, которые участвуют в рейтинге.

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«При этом надо понимать, что продвижение каждый раз дальше становится все сложнее и сложнее… Здесь, наверху, все страны постоянно пытаются улучшить деловой климат, постоянно реализуют те или иные реформы, которые упрощают ведение бизнеса для предпринимателей соответствующих стран», — заявил глава МЭР.

По словам министра, Россия вошла в топ-10 стран по уровню доступности электросетей, а также в топ-30 стран по индексам регистрации частной собственности, предприятий, исполнения контрактов и кредитования.

«Вместе с тем есть сферы, где мы выглядим пока еще очень плохо. Например, получение разрешения на строительство: здесь у нас 115 место, и международная торговля, где мы занимаем сотую позицию», — заявил министр, отметив, что за год по индексу «международная торговля» Россия поднялась на 40 пунктов.

В новом рейтинге Россия обогнала Италию и Бельгию. Новыми соседями и конкурентами для России теперь стали такие страны как Франция, Голландия, Швейцария и Япония. В ходе заседания правительства Орешкин отметил, что сам рейтинг не является самоцелью. Главная задача МЭР — рост объема инвестиционной активности малого и среднего бизнеса.