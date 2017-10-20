Орешкин призвал создать российский аналог Alibaba

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил о необходимости создания в России собственной системы электронной торговли. Об этом сообщает Rambler News Service. По его словам, отставание РФ в этой области очень серьезно, в то время как такие сервисы дают предприятиям «большой рывок с точки зрения доступности на внешних рынках».

«Это показал Китай со своими системами электронной торговли, это компании Alibaba, Aliexpress», — сказал Орешкин, добавив, что развитие электронной торговли способствует росту несырьевого экспорта.

По мнению министра, в России есть товары, которые можно продавать за рубеж, но за границей о них никто не знает. Кроме того, нет системы доставки самих товаров.

В первом полугодии 2017 года Россия вошла в тройку стран-лидеров по объему покупок на AliExpress. Площадки AliExpress, Alibaba, Taobao, а также кинокомпания Alibaba Pictures и платформа для электронных платежей Alipay входят в состав Alibaba Group — самой крупной китайской компании в области интернет-торговли. На долю корпорации приходится 80 процентов оборота электронного рынка Китая.