Основатель Alibaba Group за день стал богаче на 2,8 миллиарда долларов

Состояние основателя Alibaba Group Джека Ма выросло на 2,8 миллиарда долларов за один день 8 июня благодаря росту стоимости акций компании, передает Bloomberg.

Как отмечает агентство, капитализация интернет-холдинга благодаря позитивному прогнозу по выручке увеличилась в течение одной торговой сессии на 13 процентов, достигнув 42 миллиардов долларов.

В минувший четверг финансовый директор Alibaba Мэгги Ву сообщила, что компания ожидает роста выручки по итогам года на 45-49 процентов.

С начала года Джек Ма стал богаче на 8,5 миллиарда долларов. Размер его состояния сейчас оценивается почти в 41,8 миллиарда долларов. На сегодня он самый богатый человек Китая и занимает 14-ю строчку в глобальном рейтинге миллиардеров Bloomberg.

В сентябре 2016 года сообщалось, что финансовое подразделение группы Alibaba превзошло по рыночной капитализации один из крупнейших американских инвестиционных банков Goldman Sachs.

Компания Alibaba основана в 1999 году и специализируется на электронной коммерции.