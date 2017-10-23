Российской экономике предрекли рекордный рост

Российская экономика в 2017-2035 годах будет расти в среднем на 3,7 процента в год, в 2021-2025 годах ВВП будет увеличиваться на пять процентов ежегодно. Об этом в понедельник, 23 октября, пишут «Известия» со ссылкой на прогноз Российской академии наук (РАН).

К 2035 году изменится структура валового продукта, считают ученые. «Если сейчас он формируется в основном за счет производственных и непроизводственных услуг, то в дальнейшем их доля будет снижаться. При этом в структуре ВВП значительно вырастет объем высокотехнологичных производств», — уверены они.

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Эксперты усомнились в прогнозе РАН. Для достижения таких темпов роста ВВП нужны структурные реформы и цены на нефть до 100 долларов за баррель, полагают они.

19 октября Всемирный банк заявил, что российская экономика вышла из рецессии и демонстрирует умеренные темпы роста в нынешнем году. Согласно прогнозу международной организации, ВВП России в 2017 увеличится на 1,7 процента, в 2018-м — на 1,8 процента.

По мнению главы совета Центра стратегических разработок, бывшего министра финансов Алексея Кудрина, к 2035 году с помощью структурных реформ можно будет удвоить ВВП России. Если ничего не менять, экономика страны даже в самые успешные годы будет расти не более чем на 2,5 процента и к 2035 году увеличится всего на 50 процентов по сравнению с 2016 годом.